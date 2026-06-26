https://mehrnews.com/x3cqWf ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6871477 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ عزاداری مردم یاسوج در دوازدهمین شب ماه محرم یاسوج-مردم یاسوج در دوازدهمین شب محرم با حضور در خیابان جمهوری اسلامی این شهر به عزاداری پرداختند. دریافت 3 MB کد مطلب 6871477 کپی شد مطالب مرتبط یاسوج در شب عاشورا؛ تجلی عشق و وفاداری به سیدالشهدا(ع نماز ظهر عاشورا درشهر یاسوج برگزار شد آغاز عزاداری روز عاشورا در یاسوج/برپایی نماز ظهر عاشورا در مصلی عزاداری شب عاشورا در یاسوج برگزار شد اقامه نماز ظهر عاشورا در یاسوج برچسبها یاسوج مراسم عزاداری محرم و صفر جنگ رمضان
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