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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

اقامه نماز ظهر عاشورا در یاسوج

اقامه نماز ظهر عاشورا در یاسوج

یاسوج-نماز ظهر عاشورا با حضور مردم عزادار یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی این شهر اقامه شد.

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کد مطلب 6870401

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