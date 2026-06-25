https://mehrnews.com/x3cqvh ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶ کد مطلب 6870401 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶ اقامه نماز ظهر عاشورا در یاسوج یاسوج-نماز ظهر عاشورا با حضور مردم عزادار یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی این شهر اقامه شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6870401 کپی شد مطالب مرتبط کهگیلویه و بویراحمد عاشورایی شد/ اقامه نماز ظهر عاشورا در۱۷شهر اقامه نماز ظهر عاشورا در دیار میرزا یاسوج در شب عاشورا؛ تجلی عشق و وفاداری به سیدالشهدا(ع نماز ظهر عاشورا درشهر یاسوج برگزار شد آغاز عزاداری روز عاشورا در یاسوج/برپایی نماز ظهر عاشورا در مصلی عزاداری شب عاشورا در یاسوج برگزار شد برچسبها یاسوج نماز ظهر عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر
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