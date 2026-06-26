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۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱

تداوم شب های پرشور اردبیل در فریاد حمایت از انقلاب

تداوم شب های پرشور اردبیل در فریاد حمایت از انقلاب

اردبیل- مردم دارالارشاد اردبیل امشب نیز مثل شب های گذشته با حضور پرشور خود از آرمان های انقلاب اعلام حمایت کردند.

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کد مطلب 6871511

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