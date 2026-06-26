https://mehrnews.com/x3cqWW ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱ کد مطلب 6871511 استانها اردبیل استانها اردبیل ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱ تداوم شب های پرشور اردبیل در فریاد حمایت از انقلاب اردبیل- مردم دارالارشاد اردبیل امشب نیز مثل شب های گذشته با حضور پرشور خود از آرمان های انقلاب اعلام حمایت کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6871511 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع عظیم اردبیلی ها در عاشورای حسینی تکرار بیعت مردم ولایتمدار اردبیل در شب عاشورای حسینی اجتماع پرشور مردمی در بیله سوار اجتماع عاشقان حسینی در اردبیل برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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