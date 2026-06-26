تصادف مرگبار در محور تیران - سامان؛۲ نفر جان باختند

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۱۵ جمعه، پنجم تیرماه، گزارشی مبنی بر تصادف شدید میان یک دستگاه موتورسیکلت و یک خودروی پیکانوانت در کیلومتر ۲۶ محور فرعی تیران به سامان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان اعلام شد.
وی افزود: پس از دریافت گزارش، بلافاصله تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان تصریح کرد: ارزیابیهای اولیه امدادگران در صحنه حادثه حاکی از آن بود که متأسفانه در این تصادف ۲ نفر جان خود را از دست دادهاند و یک نفر نیز دچار مصدومیت شده است.
مؤمنی خاطرنشان کرد: نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، فرد مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند و جانباختگان این حادثه نیز جهت سیر مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه سپرده شدند.
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