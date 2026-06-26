تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۲۳ مصدوم و ۲ فوتی برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آخر هفته جاری ۹ حادثه ترافیکی در جاده های استان رخ داد که منجر به مصدومیت ۲۳ نفر و فوت ۲ نفر از هم وطنان شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۳۱ نیروی امدادی در قالب ۱۰ تیم شرکت کردند و به ۲۸ نفر از حادثه ‌دیدگان خدمات‌رسانی شد.

محبوبی ادامه داد: از این تعداد، ۲۳ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند که پس از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودرو های نجات تحویل عوامل ذی صلاح شدند.

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۱ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در این عملیات‌ها به کار گرفته شد.

وی یادآور شد: از هم وطنان تقاضا می شود در رانندگی های خود ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به رانندگی،از ایمنی وسائط نقلیه خود نیز اطمینان حاصل کنند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.