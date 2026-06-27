به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشتریان گرامی، اعلام کرد خدمات کارت‌محور و سامانه‌های بانکی در دسترس قرار دارد و روند بازگشت کامل خدمات با تلاش مستمر تیم‌های فنی و عملیاتی ادامه خواهد داشت.



مهم ترین خدمات فعال و قابل استفاده مشتریان



خدمات کارت محور



ارائه خدمات تسویه پذیرندگان شاپرک (دارندگان پایانه فروشگاهی)

افزایش و انجام تراکنش‌های کارت‌به‌کارت در خودپردازها و درگاه‌های بانکی

(کارت به کارت شتابی تا سقف یک و نیم میلیارد ریال در ده تراکنش)

(کارت به کارت تجارت تا سقف پنج میلیارد ریال در پنج تراکنش)

خرید از پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی( افزایش سقف خرید در پوز فروشگاهی تا سقف چهار میلیارد ریال )

ارائه خدمات و سرویس‌های کارتی در همراه بانک‌ تجارت و خدمات چک ، گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق ایمیل

ارسال پیامک تراکنش‌های کارتی



خدمات چک و پیچک



ارائه ثبت چک در همراه بانک و اینترنت بانک (مشتریان حقیقی، مشترک، حقوقی)

ارائه خدمات واگذاری چک های داخلی و عهده سایر بانک ها در چکاوک

ارائه خدمات اصلاحیه برگشتی و رفع سو اثر چک

کارسازی چکها بصورت حضوری؛ کلر داخلی و چکاوک

ثبت و انتقال چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان حقیقی انفرادی

ثبت و انتقال چک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب برای کلیه مشتریان حقوقی و اشتراکی

تایید دریافت چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان

لغو صدور و انتقال چک از شعبه صاحب حساب



خدمات و سرویس های حضوری در شعب



ارائه خدمات دریافت و پرداخت

انتقال وجوه به مشتریان از طریق ابزار :

- صدور چک بین بانکی (رمزدار)

- صدور چک بانکی

- صدور پایا تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال

ارائه سرویس های واریز گروهی داخلی و شناسه دار برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت‌های دارای حساب نزد این بانک

صدور مجدد کارت نقدی و خرید

صدور مجدد رمز اول کارت

فعالسازی رمز پویا و ثابت

تمدید تاریخ انقضا و رفع مسدودی کارت

ارائه خدمات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی

فعال شدن سرویس ساتنا و پایا ( وارده )



سایر خدمات



ارائه خدمات مرکز مبادله ارزی و طلا

پرداخت یارانه سرپرستان و واریز سود انواع سپرده های بانکی در موعد مقرر

فرایندهای مرتبط با بورس کالا و صدور اسناد مالی



بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانه‌ها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی برای رفع محدودیت‌های باقی‌مانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.