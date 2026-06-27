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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

تداوم خدمت‌رسانی بانک تجارت؛ خدمات کلیدی در دسترس مشتریان قرار دارد

تداوم خدمت‌رسانی بانک تجارت؛ خدمات کلیدی در دسترس مشتریان قرار دارد

بانک تجارت ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشتریان گرامی، اعلام کرد خدمات کارت‌محور و سامانه‌های بانکی در دسترس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشتریان گرامی، اعلام کرد خدمات کارت‌محور و سامانه‌های بانکی در دسترس قرار دارد و روند بازگشت کامل خدمات با تلاش مستمر تیم‌های فنی و عملیاتی ادامه خواهد داشت.

مهم ترین خدمات فعال و قابل استفاده مشتریان

خدمات کارت محور

ارائه خدمات تسویه پذیرندگان شاپرک (دارندگان پایانه فروشگاهی)
افزایش و انجام تراکنش‌های کارت‌به‌کارت در خودپردازها و درگاه‌های بانکی
(کارت به کارت شتابی تا سقف یک و نیم میلیارد ریال در ده تراکنش)
(کارت به کارت تجارت تا سقف پنج میلیارد ریال در پنج تراکنش)
خرید از پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی( افزایش سقف خرید در پوز فروشگاهی تا سقف چهار میلیارد ریال )
ارائه خدمات و سرویس‌های کارتی در همراه بانک‌ تجارت و خدمات چک ، گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق ایمیل
ارسال پیامک تراکنش‌های کارتی

خدمات چک و پیچک

ارائه ثبت چک در همراه بانک و اینترنت بانک (مشتریان حقیقی، مشترک، حقوقی)
ارائه خدمات واگذاری چک های داخلی و عهده سایر بانک ها در چکاوک
ارائه خدمات اصلاحیه برگشتی و رفع سو اثر چک
کارسازی چکها بصورت حضوری؛ کلر داخلی و چکاوک
ثبت و انتقال چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان حقیقی انفرادی
ثبت و انتقال چک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب برای کلیه مشتریان حقوقی و اشتراکی
تایید دریافت چک از طریق کلیه درگاه ها برای مشتریان
لغو صدور و انتقال چک از شعبه صاحب حساب

خدمات و سرویس های حضوری در شعب

ارائه خدمات دریافت و پرداخت
انتقال وجوه به مشتریان از طریق ابزار :
- صدور چک بین بانکی (رمزدار)
- صدور چک بانکی
- صدور پایا تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال

ارائه سرویس های واریز گروهی داخلی و شناسه دار برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت‌های دارای حساب نزد این بانک
صدور مجدد کارت نقدی و خرید
صدور مجدد رمز اول کارت
فعالسازی رمز پویا و ثابت
تمدید تاریخ انقضا و رفع مسدودی کارت
ارائه خدمات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی
فعال شدن سرویس ساتنا و پایا ( وارده )

سایر خدمات

ارائه خدمات مرکز مبادله ارزی و طلا
پرداخت یارانه سرپرستان و واریز سود انواع سپرده های بانکی در موعد مقرر
فرایندهای مرتبط با بورس کالا و صدور اسناد مالی

بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانه‌ها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی برای رفع محدودیت‌های باقی‌مانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.

کد مطلب 6871723

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    نظرات

    • عبدی هندیجانی IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 0
      پاسخ
      عدم واریز وجوه دستگاه پوز به حساب تجارت؛ موجب بی اعتباری در بازار شده
    • رضایی IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      حساب مشترک دارم هنوز نه از همراه بانک نه شعبه قابل دسترسی نیست کل تنخواه کارگاهی تو اون حسابه واقعا باید بست و رفت بانک دیگه بعد سی سال سرمایه گذاری متاسفم

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