به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی انفورماتیک طی اطلاعیه اعلام کرد: در ادامه فرایند بازگردانی و پایدارسازی سامانه‌های بانک‌های ملی و صادرات، بخشی از خدمات این دو بانک بار دیگر با اختلال روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این اختلال در امتداد آثار حمله سایبری پیشین بر زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های متمرکز بانکی پدید آمده است. از همان لحظه نخست، تیم‌های فنی و امنیتی شرکت_خدمات_انفورماتیک با همه ظرفیت در حال شناسایی منشأ اختلال، ایمن‌سازی سامانه‌ها و بازگردانی پایدار خدمات هستند.

در این اطلاعیه آمده است که شرکت خدمات انفورماتیک ضمن پوزش از مشتریان گرامی بانک‌های ملی و صادرات، تأکید می‌کند که صیانت از اطلاعات و دارایی‌های مردم در اولویت کامل قرار دارد و بر پایه بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به داده‌های مشتریان گزارش نشده است.

از هم‌وطنان عزیز درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش و شکیبایی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را تنها از طریق پایگاه‌های رسمی بانک‌ها و شرکت خدمات انفورماتیک دنبال کنند.

تلاش فنی برای بازگرداندن خدمات، تا رسیدن به پایداری کامل و اطمینان از عملکرد ایمن سامانه‌ها، بی‌وقفه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی در نخستین فرصت منتشر خواهد شد.