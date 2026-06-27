به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی با استناد به جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق آیندهساز را در اجرای تکلیف عرضه سالانه سهام مدیریتی شرکتهای مشمول مورد بررسی قرار داد.
بر اساس نتایج این بررسی، با توجه به عدم اقدام مؤثر صندوقهای یادشده در راستای مردمیسازی اقتصاد و اجرای تکلیف قانونی واگذاری سهام، ترکفعل آنها احراز و پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
دیوان محاسبات کشور همچنین اعلام کرد بررسی عملکرد سایر دستگاههای مشمول این حکم قانونی نیز در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد و اقدامات لازم در چارچوب وظایف قانونی ادامه خواهد یافت.
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