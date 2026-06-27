  1. سیاست
  2. مجلس
۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۰

احصای ترک‌فعل در واگذاری سهام شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی

احصای ترک‌فعل در واگذاری سهام شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی

دیوان محاسبات کشور ترک‌فعل صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای تکلیف قانونی واگذاری سهام شرکت‌های مشمول را احراز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی با استناد به جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق آینده‌ساز را در اجرای تکلیف عرضه سالانه سهام مدیریتی شرکت‌های مشمول مورد بررسی قرار داد.

بر اساس نتایج این بررسی، با توجه به عدم اقدام مؤثر صندوق‌های یادشده در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و اجرای تکلیف قانونی واگذاری سهام، ترک‌فعل آن‌ها احراز و پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

دیوان محاسبات کشور همچنین اعلام کرد بررسی عملکرد سایر دستگاه‌های مشمول این حکم قانونی نیز در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد و اقدامات لازم در چارچوب وظایف قانونی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6871730
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها