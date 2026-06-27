هزینه ایمپلنت دندان با بیمه تکمیلی کوثر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از دست دادن دندانها نه تنها بر زیبایی لبخند تاثیر میگذارد، بلکه در جویدن غذا و سلامت عمومی بدن نیز اختلال ایجاد میکند. امروزه ایمپلنت بهترین و دائمیترین روش جایگزینی دندانهای از دست رفته است، اما هزینه بالای آن همواره یکی از دغدغههای اصلی بیماران بوده است. به همین دلیل، استفاده از خدمات بیمه تکمیلی میتواند راهگشا باشد.
عوامل تعیینکننده در هزینه ایمپلنت دندان
بسیاری از افراد به دنبال یک قیمت دقیق و مقطوع برای ایمپلنت هستند، اما واقعیت این است که تعرفه نهایی به متغیرهای بسیار زیادی بستگی دارد و نمیتوان پیش از معاینه دقیق، رقم ثابتی را اعلام کرد. مهمترین عواملی که بر هزینه تمام شده تاثیر میگذارند عبارتند از:
موقعیت دندان (شماره دندان): کاشت دندان در نواحی مختلف فک (قدامی یا خلفی) به دلیل تفاوت در تراکم استخوان و حساسیت زیبایی، قیمتهای متفاوتی دارد.
تخصص دندانپزشک: هزینه دستمزد یک متخصص جراحی فک و صورت یا پریودانتیست نسبت به یک دندانپزشک عمومی متفاوت است.
جنس روکش: روکشهای سرامیکی، زیرکونیا یا PFM هر کدام قیمت خاص خود را دارند.
جنس و برند پایه ایمپلنت (فیکسچر): برندهای سوئیسی، کرهای، آمریکایی و... تفاوت قیمت چشمگیری با هم دارند.
نیاز به درمانهای جانبی: مانند پیوند استخوان یا سینوس لیفت پیش از کاشت پایه.
آیا بیمه تکمیلی کوثر هزینه ایمپلنت را پرداخت میکند؟
سوال پرتکرار مخاطبان این است که آیا اصلاً بیمه تکمیلی کوثر تعهدی در قبال ایمپلنت دارد و چه مقدار از هزینه را تقبل میکند؟ در پاسخ باید گفت که شرایط پرداخت ایمپلنت با بیمه کوثر کاملاً به نوع قرارداد سازمان یا ارگان محل کار شما با شرکت بیمه بستگی دارد. به طور کلی، اگر در سرفصلهای قرارداد بیمه تکمیلی شما، خدمات دندانپزشکی پوشش داده شده باشد، غالباً خدمات ایمپلنت نیز با سقف مشخصی شامل آن میشود. بهترین کار این است که پیش از هر اقدامی، با بخش رفاه یا منابع انسانی ارگان خود تماس بگیرید و از جزئیات قرارداد، سقف تعهدات دندانپزشکی و درصد فرانشیز مطلع شوید.
چگونه بدون دردسر از بیمه کوثر برای ایمپلنت استفاده کنیم؟
جستجو برای پیدا کردن کلینیک معتبری که هم کار باکیفیتی ارائه دهد و هم بیبهانه سقف قرارداد بیمه شما را لحاظ کند، میتواند خستهکننده باشد. ما این مسیر را برای شما کوتاه کردهایم!
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معرفی بهترین مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه کوثر برای ایمپلنت
در ادامه ۴ مورد از معتبرترین کلینیکهای تهران را که خدمات ایمپلنت ارائه میدهند، به همراه اطلاعات تماس و آدرس بررسی کردهایم. با توجه به نوسانات قیمت قطعات ایمپلنت، توصیه میکنیم پیش از مراجعه حضوری، حتماً به صورت تلفنی استعلام قیمت بگیرید.
۱. مرکز تخصصی دندانپزشکی و ایمپلنت راد (پیشنهاد ویژه)
اگر به دنبال یک مرکز فوقتخصصی هستید که منحصراً روی کاشت دندان
تمرکز داشته باشد، کلینیک راد در نازیآباد بهترین و مطمئنترین انتخاب شماست. نکته بسیار مهم درباره کلینیک راد این است که در این مرکز درمانهای ریشه (عصبکشی) و ترمیمی انجام نمیگردد و تمام تجهیزات، زمان و تخصص کادر پزشکی تنها معطوف به خدمات ایمپلنت است. این مرکز علاوه بر بیمه کوثر، با طیف وسیعی از بیمههای تکمیلی دیگر نیز طرف قرارداد است.
خدمات تخصصی: انجام انحصاری خدمات ایمپلنت دندان
آدرس: تهران، نازی آباد، خیابان شهید رجایی، روبروی خیابان اکبر مشهدی، ساختمان مهستان، طبقه سوم، واحد ۹
تلفن مشاوره و رزرو: ۰۹۱۲۷۵۹۵۴۷۵
۲.مرکز ایمپلنت تمام دیجیتال دکتر امیری
مرکز دندانپزشکی دکتر امیری یکی از کلینیکهای پیشرفته در محدوده ونک است که توسط جراح و ایمپلنتولوژیست مجرب مدیریت میشود. نقطه قوت این کلینیک، استفاده از تجهیزات تمام دیجیتال برای کاشت ایمپلنت است که دقت کار را به شدت بالا میبرد. علاوه بر ایمپلنت، خدمات زیبایی دندان نیز در این مرکز انجام میشود.
خدمات اصلی: ایمپلنت دیجیتال، لمینت، کامپوزیت
آدرس: تهران، میدان ونک، بالاتر از جهان کودک، خیابان صانعی، پلاک ۷، طبقه ۳، واحد ۱۰
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۷۹۷۵۶۶ - ۰۹۲۰۴۸۳۱۳۰۰
۳. مرکز ایمپلنت و کلینیک تخصصی دندانپزشکی رزگل
کلینیک رزگل واقع در شمال شرق تهران، یکی دیگر از مراکز تخصصی و خوشنام در زمینه خدمات دندانپزشکی و ایمپلنت است. این مرکز با شعار "زیباترین لبخند، لبخند رضایت شماست" محیطی آرام و حرفهای را برای مراجعین فراهم کرده است. حتماً پیش از مراجعه برای هماهنگی استفاده از بیمه کوثر تماس بگیرید.
آدرس: تهران، بزرگراه ارتش، روبروی مینی سیتی، بلوار نیروی زمینی، خیابان اصلی ازگل، ضلع جنوبی مسجد جامع، نبش کوچه یاسمن، پلاک ۱
تلفن تماس: ۰۲۱۲۱۰۰۰۱۶۶
4. مرکز دندانپزشکی دکتر نوید افشار
اگر علاوه بر ایمپلنت به خدمات عمومیتر دندانپزشکی نیاز دارید، کلینیک دکتر افشار پوشش کاملی از درمانها را ارائه میدهد. این مرکز گزینهای عالی برای کسانی است که پیش از انجام ایمپلنت، نیاز به درمانهای پایهای مانند ترمیم یا جرمگیری دارند.
خدمات اصلی: درمان ریشه، روکش و پروتز، ترمیم، بلیچینگ و کامپوزیت
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۷۹۷۵۶۶ - ۰۹۱۰۸۳۴۸۷۵۲
* جهت دریافت آدرس دقیق و استعلام بیمه، لطفاً با شمارههای بالا تماس حاصل فرمایید.
نتیجهگیری: برای کاهش هزینههای دندانپزشکی، آگاهی از مفاد قرارداد بیمه تکمیلی ارگان خود و مراجعه به مراکز معتبر و تخصصی، هوشمندانهترین مسیر است. حتماً پیش از آغاز مراحل جراحی، سقف تعهدات بیمه کوثر خود را چک کنید.
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