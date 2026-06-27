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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

انتشار سکانس شهادت حضرت عباس (ع) در فیلم «رستاخیز»

انتشار سکانس شهادت حضرت عباس (ع) در فیلم «رستاخیز»

مدیر تولید فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش سکانس شهادت حضرت عباس (ع) را همزمان با ماه محرم منتشر کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، علی قائم‌مقامی مدیرتولید و تهیه کننده سینما و مدیرتولید تولید فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش سکانسی از شهادت حضرت ابوالفضل (ع) را در صفحه مجازی خود منتشر کرده است.

وی در توضیح این صحنه نوشته است: سکانس ماندگار فیلم «رستاخیز»؛ فیلمی که در سینماها اکران نشد. این صحنه ها مرداد ماه ۱۳۸۹ در شهرستان بم فیلمبرداری شده است.

«رستاخیز» به نویسندگی و کارگردانی احمدرضا درویش در سال ۱۳۹۱ ساخته شد و در سی و دومین جشنواره فیلم فجر توانست هشت سیمرغ بلورین از جمله سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کند. این فیلم اما تا به امروز و با گذشت ۱۴ سال به دلیل اعتراض‌ها و ملاحظات مختلف نتوانسته تجربه اکران بر پرده نقره‌ای سینما را کسب کند و تنها چند سال پیش مجوز اکران آنلاین به آن داده شد.

در «رستاخیز» بازیگرانی چون آرش آصفی، پوریا پورسرخ، حسن پورشیرازی، مهتاب کرامتی، فرهاد قائمیان، بابک حمیدیان، لیلا بلوکات، بهادر زمانی، انوشیروان ارجمند و بهنام تشکر به ایفای نقش پرداخته‌اند. نقش حضرت عباس (ع) را بهادر زمانی به عهده داشته است.

کد مطلب 6871829

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      61 0
      پاسخ
      من زیربیرق ابوالفضل العباسم‌
    • بارتیس IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      18 0
      پاسخ
      یا عباس علمدار خودت نظر کن
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      19 0
      پاسخ
      قربون هرچی مرده پاکه
    • Shahla IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      18 0
      پاسخ
      یا علمدار کربلا
    • نسترن IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      10 0
      پاسخ
      😭😭😭😭جانم فدایت اقای معرفت
    • علیرضا باقری IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      7 2
      پاسخ
      خیلی ضعیف و مصنوعی بود همون بهتر که پخش نشد
    • فریبا IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      10 1
      پاسخ
      یا ابوالفضل العباس منو حاجت روا کن .
    • حمید IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      8 1
      پاسخ
      سلام خسته نباشید به تمام کسانی که این فیلم رو ساختند. ولی به نظر من این سکانس حق مطلب را نرساند. خیلی باید بیشتر روش کار می‌شود.
    • ۱۱۰ IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نقش حضرت زینب سلام الله مرد بود؟ خیلی سخته شبیه صحنه ی عاشورا رو ساختن!
    • حاج قاسم IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      1 0
      پاسخ
      جانم ابو فاضل آقا ابوالفضل العباس مظهر معرفت و غیرت و مردانگی است ان شاالله خداوند ما را از مریدان این بزرگوار قرار دهد
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اگر اشتباه نکنم این برای مختار بوده که حذف شده برای رستاخیز نیست
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نباید چهره قمر بنی هاشم حضرت ابالفضل العباس در فیلم نشان داده شود. نباید

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