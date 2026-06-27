انتشار سکانس شهادت حضرت عباس (ع) در فیلم «رستاخیز»

به گزارش خبرنگار مهر، علی قائم‌مقامی مدیرتولید و تهیه کننده سینما و مدیرتولید تولید فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش سکانسی از شهادت حضرت ابوالفضل (ع) را در صفحه مجازی خود منتشر کرده است.

وی در توضیح این صحنه نوشته است: سکانس ماندگار فیلم «رستاخیز»؛ فیلمی که در سینماها اکران نشد. این صحنه ها مرداد ماه ۱۳۸۹ در شهرستان بم فیلمبرداری شده است.

«رستاخیز» به نویسندگی و کارگردانی احمدرضا درویش در سال ۱۳۹۱ ساخته شد و در سی و دومین جشنواره فیلم فجر توانست هشت سیمرغ بلورین از جمله سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کند. این فیلم اما تا به امروز و با گذشت ۱۴ سال به دلیل اعتراض‌ها و ملاحظات مختلف نتوانسته تجربه اکران بر پرده نقره‌ای سینما را کسب کند و تنها چند سال پیش مجوز اکران آنلاین به آن داده شد.

در «رستاخیز» بازیگرانی چون آرش آصفی، پوریا پورسرخ، حسن پورشیرازی، مهتاب کرامتی، فرهاد قائمیان، بابک حمیدیان، لیلا بلوکات، بهادر زمانی، انوشیروان ارجمند و بهنام تشکر به ایفای نقش پرداخته‌اند. نقش حضرت عباس (ع) را بهادر زمانی به عهده داشته است.