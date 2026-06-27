گورخر ایرانی از انقراض نجات یافت؛ حضور ۵۵ رأس در پارک ملی کویر

سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت طرحهای احیای گورخر ایرانی اظهار کرد: این گونه ارزشمند که بیش از سه دهه پیش به دلایل مختلف از جمله شکار بیرویه و تخریب زیستگاه تا مرز انقراض در پارک ملی کویر پیش رفته بود، امروز با اجرای برنامههای علمی حفاظت و انتقال از مراکز تکثیر، به جمعیتی ۵۵ رأسی رسیده است.
وی با بیان اینکه زادآوری طبیعی گورخر ایرانی در پارک ملی کویر نیز تثبیت شده است، افزود: این موضوع نشاندهنده سازگاری مناسب این گونه با شرایط زیستگاه و اثربخشی برنامههای حفاظتی اجرا شده در سالهای اخیر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اهمیت پارک ملی کویر در حفاظت از گونههای شاخص حیات وحش کشور یادآور شد: این منطقه اکنون به یکی از مهمترین پایگاههای احیای گورخر ایرانی در کشور تبدیل شده و نقش مهمی در حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه در معرض تهدید ایفا میکند.
یوسفپور ادامه داد: استمرار حفاظت از زیستگاه، مقابله با شکار غیرمجاز، کنترل ورود دام و پایش مستمر جمعیت گورخر ایرانی از مهمترین اقداماتی است که برای تداوم روند رو به رشد این گونه دنبال میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایتها و اجرای برنامههای حفاظتی، جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر همچنان افزایش یافته و این زیستگاه بیش از گذشته به عنوان یکی از کانونهای اصلی حفاظت از این گونه ارزشمند در کشور شناخته شود.
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