مهلت معافیت سه فرزندی و بیشتر تا پایان شهریور ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس ،سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: افراد واجد شرایط معافیت سه فرزندی و بیشتر که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ شرایط بهره مندی از این معافیت را داشته‌اند ، ولی موفق به ثبت درخواست خود نشده اند، فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) ثبت کنند.

کلیه مشمولان غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که تا پایان سال ۱۴۰۴ دارای ۴ فرزند وبیشتر هستند ، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه ای که تا پایان سال ۱۴۰۴دارای سه فرزند هستند، به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از خدمت سربازی معاف می شوند.

تاکیدمی گردد،تمدید مهلت معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط به مشمولانی تعلق می گیرد که تا پایان سال ۱۴۰۴ شرایط بهره مندی از این معافیت را داشته اند،لذا مشمولانی که بعداز تاریخ مذکوردارای شرایط معافیت شده اند ،نمی توانند از این معافیت بهره مندشوند.

در این اطلاعیه آمده است،مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.