شرایط معافیت مشمولان با سه فرزند و بیشتر تا پایان ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، لذا مشمولان واجد شرایط می‌بایست در فرصت در نظر گرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی گفت: همه مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف می‌شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.