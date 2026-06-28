شرایط خروج مشمولان برای اربعین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ برای شرکت در مراسم ویژه پیاده روی اربعین حسینی نیازی به دریافت مجوز خروج از کشوراز سازمان وظیفه عمومی فراجا ندارند و می بایست برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

وی گفت: کلیه مشمولان غیر غایب دانش آموز ، دانشجو و طلاب حوزه های علمیه، متعهدین خدمت به دستگاه های دولتی که تعهد آنان ثبت شده و قصد زیارت عتبات عالیات را درماه های محرم و صفر بویژه ایام اربعین حسینی دارند ،می توانند تا ۲۲/۰۵/۱۴۰۵ (پایان ماه صفر) بدون نیاز به سپردن وثیقه برای یکباراز مجوز خروج از کشور بهره مند شوند.

سردار علیدوست بیان کرد :مشمولان برای شرکت در این سفر معنوی می توانند از طریق سامانه سخا www.sakha.epolice.ir و به صورت اینترنتی برای خروج از کشور اقدام کنند.

همچنین دانشجویانی که در مهلت معرفی در حال تحصیل می باشند، می توانند حداکثر تا ۷ روز قبل از اتمام مهلت معرفی از مجوز خروج از کشور ویژه پیاده روی اربعین حسینی بهره مند شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اذعان داشت: متعهدین خدمت به دستگاه های دولتی که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده است نیز می توانند بصورت اینترنتی از طریق سامانه سخا بدون سپردن وثیقه از مجوز خروج از کشور بهره مند شوند ،همچنین افرادی که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت نشده می بایست نسبت به ثبت تعهد خود در دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.

وی افزود: دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت درصورتی که تاریخ بازگشت آنان از عتبات عالیات یک روز قبل از تاریخ اعزام به خدمت می باشد،می توانند برای دریافت یکبار مجوز خروج از کشور، ویژه پیاده روی اربعین حسینی، بدون نیاز به سپردن وثیقه از طربق سامانه ی سخا اقدام نمایند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد: مشمولانی که وضعیت معافیت سربازی آنان در زمینه کفالت، پزشکی و یا موارد خاص بدون غیبت سربازی درحال رسیدگی می باشد، می توانند از مجوز خروج از کشور در ایام اربعین حسینی بهره مند شوند،همچنین دارندگان معافیت موقت کفالت و پزشکی نیز می توانند از تسهیلات مذکور بهره مند شوند.

همچنین کارکنان وظیفه حین خدمت که قصد زیارت عتبات عالیات را دارند ،می بایست برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق نیروی انسانی یگان خدمتی خود اقدام کنند.