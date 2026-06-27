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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

۱۴ اکیپ قرنطینه‌ای مقابله با تب برفکی در محورهای مازندران مستقر شدند

۱۴ اکیپ قرنطینه‌ای مقابله با تب برفکی در محورهای مازندران مستقر شدند

ساری- مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به تشدید اقدامات پیشگیرانه در برابر تب برفکی گفت: ۱۴ اکیپ قرنطینه‌ای با استقرار در محورهای مواصلاتی استان، بر جابه‌جایی دام نظارت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپورکاظمی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در مازندران اظهار کرد: این مرحله با هدف تکمیل ایمنی دام‌ها، تزریق دز یادآور و کاهش خطر بروز کانون‌های بیماری در مناطق پرخطر استان اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه سویه‌های در گردش بیماری واکسینه شدند تا سطح ایمنی جمعیت دامی استان ارتقا یابد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران از تشدید کنترل‌های قرنطینه‌ای نیز خبر داد و گفت: ۱۴ اکیپ قرنطینه‌ای با همکاری پلیس در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و در جریان این نظارت‌ها چندین محموله قاچاق دام شناسایی، معدوم و پرونده متخلفان برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

آقاپورکاظمی ادامه داد: پایش فعال و غیرفعال بیماری در تمامی واحدهای دامی استان با مشارکت بخش دولتی و خصوصی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و نمونه‌های مشکوک در کوتاه‌ترین زمان برای تشخیص و شناسایی سویه بیماری به آزمایشگاه مرجع ارسال می‌شود.

وی آموزش دامداران، ارتقای الزامات امنیت زیستی در دامداری‌های صنعتی، تکمیل واکسیناسیون واحدهای دارای سطح ایمنی پایین و اجرای رزمایش‌های تخصصی مقابله با تب برفکی را از دیگر برنامه‌های پیشگیرانه دامپزشکی استان برشمرد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر مشارکت دامداران و دهیاران در رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و بیمه دام، گفت: تأمین واکسن‌های به‌روز و استمرار برنامه‌های مراقبتی از مهم‌ترین اولویت‌های دامپزشکی برای پیشگیری از شیوع تب برفکی در استان است.

کد مطلب 6871894

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