به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپورکاظمی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در مازندران اظهار کرد: این مرحله با هدف تکمیل ایمنی دامها، تزریق دز یادآور و کاهش خطر بروز کانونهای بیماری در مناطق پرخطر استان اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه سویههای در گردش بیماری واکسینه شدند تا سطح ایمنی جمعیت دامی استان ارتقا یابد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران از تشدید کنترلهای قرنطینهای نیز خبر داد و گفت: ۱۴ اکیپ قرنطینهای با همکاری پلیس در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و در جریان این نظارتها چندین محموله قاچاق دام شناسایی، معدوم و پرونده متخلفان برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
آقاپورکاظمی ادامه داد: پایش فعال و غیرفعال بیماری در تمامی واحدهای دامی استان با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بهصورت مستمر انجام میشود و نمونههای مشکوک در کوتاهترین زمان برای تشخیص و شناسایی سویه بیماری به آزمایشگاه مرجع ارسال میشود.
وی آموزش دامداران، ارتقای الزامات امنیت زیستی در دامداریهای صنعتی، تکمیل واکسیناسیون واحدهای دارای سطح ایمنی پایین و اجرای رزمایشهای تخصصی مقابله با تب برفکی را از دیگر برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی استان برشمرد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر مشارکت دامداران و دهیاران در رعایت ضوابط قرنطینهای و بیمه دام، گفت: تأمین واکسنهای بهروز و استمرار برنامههای مراقبتی از مهمترین اولویتهای دامپزشکی برای پیشگیری از شیوع تب برفکی در استان است.
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