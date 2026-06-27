به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر شنبه در نشست ستاد اربعین استان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در اجرای پروژه‌های مرتبط با اربعین، اظهار کرد: در شرایط فعلی هیچ پروژه‌ای بدون تکمیل مطالعات و دریافت مجوز ماده ۲۳ امکان بهره‌مندی از اعتبارات دولتی را ندارد.

وی با اشاره به اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت افزود: پیش از اجرای آیین‌نامه‌های جدید، بخشی از پروژه‌ها از محل این اعتبارات تأمین مالی می‌شد، اما اکنون ضوابط این حوزه سختگیرانه‌تر شده و امکان تخصیص منابع بدون طی فرآیندهای قانونی وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پیش‌تر نیز در قالب طرح‌های احداث فضاهای دینی و مذهبی اعتبارات قابل توجهی هزینه شده است، گفت: اگر قرار باشد پروژه جدیدی با این عنوان تعریف شود، باید تمامی مراحل قانونی از جمله ارائه مطالعات، برآوردها، نقشه‌های اجرایی و اخذ مجوز ماده ۲۳ را طی کند.

وی تصریح کرد: بررسی این پروژه‌ها در دو مرحله استانی و ملی انجام می‌شود و پس از تأیید در استان، برای بررسی نهایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهد شد.

سهمگین بیان کرد: پیش از این از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده بود پروژه‌های پیشنهادی خود را در موعد مقرر ارائه کنند، اما با توجه به اهمیت اربعین، فرصت دیگری برای تکمیل و ارسال مدارک در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از دستگاه‌های متولی خواست هرچه سریع‌تر مطالعات، مستندات فنی، ملاحظات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل پروژه‌های مورد نظر را ارائه کنند تا زمینه بررسی در کمیته‌های تخصصی و تأمین اعتبار آنها فراهم شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ موافقت‌نامه‌ای برای اجرای پروژه‌های جدید منعقد نشده و تخصیص هرگونه اعتبار منوط به طی کامل فرآیندهای قانونی خواهد بود.