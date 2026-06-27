خدمات دهی۱۰ نیروی خدماتی و ۸۰ خودروی شهری کهگیلویه وبویراحمد در اربعین

به گزارش مهر، فرزاد فرجزاده ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاهها در اجرای مأموریتهای خدمات شهری اظهار کرد: کمیتههای مرتبط باید جلسات داخلی خود را برگزار کرده و برنامهریزی لازم برای اجرای مصوبات ستاد اربعین را انجام دهند.
وی افزود: مأموریتهای حوزه خدمات شهری در مرزها و مسیرهای تردد زائران شامل نظافت، جمعآوری پسماند و مناسبسازی محیط است که باید با هماهنگی کامل اجرا شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: در سال گذشته تعدادی نیروی خدماتی برای اعزام آماده شد اما به دلیل نبود هماهنگی لازم، این نیروها بلااستفاده ماندند و پس از چند روز به استان بازگشتند و امسال نیز ۱۰ نیروی خدماتی آموزشدیده برای اعزام آماده شدهاند و لازم است سازوکار مشخصی برای بهکارگیری و هدایت آنها تعیین شود.
وی ادامه داد: دو دستگاه خودروی آتشنشانی سبک و عملیاتی نیز برای اعزام به مناطق مرزی آماده شده و در صورت اعلام ستاد، امکان اعزام فوری آنها وجود دارد. همچنین دو دستگاه خودروی ششتنی و دوتنی برای مدیریت پسماند و پشتیبانی شهری تجهیز شدهاند.
فرج زاده با اشاره به ظرفیت ناوگان حملونقل استان اظهار کرد: بیش از ۸۰ دستگاه خودروی خدماتی در اختیار شهرداریهای استان قرار دارد که بخشی از آنها میتواند در مأموریتهای اربعین مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: چندین دستگاه تانکر آب با ظرفیت مجموع ۵۰ تا ۶۰ هزار لیتر نیز از سوی سازمان شهرداریها در اختیار شهرداریهای استان قرار گرفته که قابلیت تأمین آب شرب در مناطق مرزی و محل استقرار موکبها را دارند.
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