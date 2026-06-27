به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از اجرای خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش‌هایی از شهرستان اسلامشهر طی روز شنبه، ششم تیرماه خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، این خاموشی‌ها در چارچوب اجرای «طرح سامان» و با هدف انجام عملیات اصلاحی، بهسازی و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق اجرا می‌شود.

به گفته شرکت توزیع برق، این اقدامات با هدف حفظ پایداری شبکه و کاهش احتمال بروز خاموشی‌های ناخواسته در آینده انجام خواهد شد.

مطابق برنامه اعلام‌شده، نخستین مرحله خاموشی از ساعت ۱۲ تا ۱۴ اعمال می‌شود و مناطقی از جمله خیابان ابوترابی، خیابان استاد شهریار، شهرک مهدیه، شهرک محمدیه، فیضیه، احمدیه، مجتمع ستایش، کمربندی الغدیر، مجتمع هشت‌بهشت، خیابان رضایی، مجتمع کارکنان شهرداری، بخشی از خیابان زرافشان، خیابان امامزاده عقیل، خیابان صدوقی، تأمین اجتماعی، فرهنگیان و ابتدای خیابان شیرودی (زکات) را در بر می‌گیرد.

دومین نوبت خاموشی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برنامه‌ریزی شده است. در این بازه، محدوده میدان باغ فیض تا انتهای خیابان، خیابان صیاد شیرازی از سازمان آب تا انتهای مسیر، بخشی از خیابان زرافشان، خیابان آیت‌الله کاشانی، کوچه‌های یک تا شش زرافشان، خیابان امام محمدتقی (ع)، خیابان فجر، میدان مرکزی میوه و تره‌بار اسلامشهر، خیابان ابوذر، خیابان‌های معصومی، بهار، مبعث و مجتمع نگین با قطع موقت برق مواجه خواهند شد.

بر اساس این اطلاعیه، سومین مرحله خاموشی نیز از ساعت ۱۶ تا ۱۸ اجرا می‌شود و مناطقی از جمله خیابان ایرانشهر (باغ نرده)، خیابان اصغر شجاعی، انتهای خیابان طالقانی، انتهای خیابان فاطمه‌الزهرا، بلوار گل‌ها، خیابان فدائیان اسلام، بخش‌هایی از بلوار گل‌ها از سمت شهرک شیرودی و مسکن مهر در انتهای خیابان یادگار امام را شامل خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با قدردانی از همراهی مشترکان، اعلام کرده است تلاش خواهد کرد عملیات فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا مدت خاموشی‌ها به حداقل برسد.

این اطلاعیه در حالی منتشر شده که طی هفته‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش مصرف برق و اجرای برنامه‌های مدیریت بار، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در مناطق مختلف کشور با هدف حفظ پایداری شبکه برق در حال اجراست. شرکت توزیع برق از شهروندان خواسته است با مدیریت مصرف، به کاهش فشار بر شبکه و تداوم تأمین برق کمک کنند.