ماجرای دستور رهبر شهید در موضوع زمین چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، با اشاره به انتشار خبر اهدای زمین برای استفاده مردم مجموعه «چهارباغ» توسط رهبر شهید، گفت: دلیل اینکه این موضوع در سال‌های گذشته رسانه‌ای نشده بود، تمایل شخص ایشان بود که اقدامات و دستوراتی که برای منافع عمومی انجام می‌شود به نام ایشان مطرح نشود.

وی اظهار کرد: اکنون که امام عزیزمان شهید شدنداین محدودیت وجود ندارد و می‌توان واقعیت موضوع را برای افکار عمومی تشریح و اعلام کرد این زمین با دستور رهبر شهید برای استفاده عمومی مردم اختصاص یافته است.

پیرهادی همچنین درباره زمان اجرای پروژه هم اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی مجموعه چهارباغ در دوره ششم مدیریت شهری بوده و مطرح نشدن موضوع اهدای زمین و دستور ایشان در سال‌های گذشته، صرفاً به دلیل عدم تمایل رهبر شهید بر رسانه‌ای نشدن این‌گونه اقدامات بوده است.

وی تاکید کرد: قرار است بوستان چهار باغ در فضای ۴۵ هکتاری که یکی از بوستان های بزرگ بشمار می آید در چهار فاز ساخته شود و رهبر شهید با مطرح شدن نام خود و دستورات ایشان که شخص ایشان مطرح می شدند مخالفت می کردند به همین علت هم تاکنون درباره اهدای زمین مجموعه چهارباغ که برای اوقات فراقت مردم دستور دادند مطرح نشده بود.

پیرهادی خاطرنشان کرد: شاید سال‌ها زمان لازم باشد تا همه ما و مردم کشورمان با ابعاد شخصیتی، نگاه ژرف‌اندیش و رویکردهای ایشان بیش از پیش آشنا شویم.