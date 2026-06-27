به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با هفته صرفه‌جویی در مصرف آب و در آستانه اوج مصرف تابستانی، دومین گام از پویش فرهنگی اصفهان منهای ۲۰ با همکاری اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و شرکت متروی منطقه اصفهان در ایستگاه‌ها و واگن‌های مترو به اجرا درآمد.

این پویش با شعارهای آب؛ سرمایه مشترک و هر قطره؛ سهمی در آینده اصفهان از ابتدای تیرماه تا پایان فصل تابستان در حال برگزاری است و با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت مدیریت مصرف آب و کاهش ۲۰ لیتر از مصرف روزانه هر شهروند اصفهانی دنبال می‌شود.

در قالب این برنامه، مجموعه‌ای از تبلیغات محیطی و محتوای آموزشی در گالری مترو و فضاهای پرتردد ایستگاه‌ها جانمایی شده است تا پیام‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب در معرض دید روزانه هزاران شهروند و مسافر قرار گیرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در این مرحله ۱۳ سازه تبلیغاتی در گالری مترو به پویش اصفهان منهای ۲۰ اختصاص یافته و همچنین ۳۰۰ پوستر آموزشی و اطلاع‌رسانی در تمامی واگن‌های قطار شهری نصب شده است. این اقدام با هدف آشنایی شهروندان با راهکارهای کاربردی و قابل اجرا برای کاهش مصرف آب در زندگی روزمره انجام شده است.

پیام‌های آموزشی این پویش با موضوعاتی همچون برای کولر سایبان بگذار، پمپ غیرمجاز؛ تجاوز به حقوق دیگران، جلوی نشتی را بگیریم، اصفهان؛ پیشتاز در مصرف بهینه و شیر آب را باز نگذارید، تلاش می‌کند نقش شهروندان را در حفاظت از منابع آبی و مدیریت مصرف پررنگ‌تر کند.

هدف از اجرای این برنامه، جلب مشارکت عمومی، ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه آب و تبدیل رفتارهای صرفه‌جویانه به بخشی از سبک زندگی شهروندی است. بر همین اساس از شهروندان دعوت شده است با پیوستن به پویش اصفهان منهای ۲۰ و کاهش تنها ۲۰ لیتر از مصرف روزانه خود، در حفاظت از منابع آبی و عبور از فصل گرم سال با کمترین چالش ناشی از کم‌آبی مشارکت کنند.

شهرداری اصفهان با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغات محیطی، اجرای این پویش را با هدف افزایش حساسیت عمومی نسبت به ارزش آب و توسعه مشارکت شهروندان در مدیریت این سرمایه حیاتی و مشترک دنبال می‌کند.