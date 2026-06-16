به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اکبری ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته صرفهجویی برگزار شد، با اشاره به اینکه وضعیت بارش متاثر از تغییر اقلیم مهمترین چالش ماست، اظهار کرد: بارشها و ورودی سد مخزنی زایندهرود به شدت تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار گرفته است. برای مثال در سال آبی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ کل ورودی سد زایندهرود ۷۵۶ میلیون مترمکعب بود اما در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ میانگین بارش سرشاخههای سد زاینده رود به حدود ۲ هزار و ۱۶۰ میلی متر رسید. این نوسانات در سطح ملی نیز رخ داده و برخی استانها با سیلاب و برخی با خشکسالی مواجه بودند.
وی با بیان اینکه دشت اصفهان به شدت وابسته به رودخانه زایندهرود است، خاطرنشان کرد: آبرفت اصفهان تنها با جاری بودن زایندهرود تغذیه میشود و کاهش بارشهای مؤثر باعث ضعیف شدن سفرههای زیرزمینی و خشک شدن برخی چاهها شده است.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: تأمین پایدار آب در فلات مرکزی ایران یکی از مهمترین چالشهای فعلی به شمار میرود.
اکبری با اشاره به اینکه هم اینک ۸۵ درصد مصارف آب در بخش خانگی است و مابقی به مصارف غیرخانگی اختصاص دارد، ابراز کرد: حدود ۱۵ تا ۱۹ درصد از تأمین آب برخی شهرهای استان به طور کامل وابسته به سفرههای آب زیرزمینی است در حالی که عمده شهرها از آب تصفیهشده سطحی شبکه تصفیه خانه آب باباشیخعلی استفاده میکنند.
وی ادامه داد: با این حال، در اصفهان رودخانه زایندهرود که تأمینکننده آب بیش از ۶۰ شهر است، با کاهش جریان مواجه شده و این امر باعث تقلیل و تضعیف سفرههای آب زیرزمینی شده است.
۶۰ روستای استان از چرخه آبرسانی سیار حذف شدند
اکبری ادامه داد: هماکنون ۲۲۹ روستای استان به صورت سیار آبرسانی میشوند که بخشی از آنها روستاهای زیر ۲۰ خانوار هستند.
به گفته وی، از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۲۴۰ کیلومتر خط انتقال روستایی اجرا شده، ۲۴ باب مخزن احداث و ۶ باب ایستگاه پمپاژ در حال اجراست.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: تا کنون نزدیک به ۶۰ روستا به آبرسانی پایدار متصل شدند و برنامهریزی برای خروج تعداد بیشتری تا پایان سال وجود دارد.
اکبری با اشاره به فرسودگی شبکه فاضلاب شهر اصفهان گفت: حدود ۳۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب بحرانی و فوقبحرانی در شهر اصفهان شناسایی شده است.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، قرارداد فاینانس خارجی اولیه منعقد و بخشهایی بازسازی شد. مرحله دوم فاینانس به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار در حال پیگیری است و سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شد که منجر به بازسازی ۱۴ کیلومتر خطوط فوقبحرانی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموع تاکنون ۱۳۷ کیلومتر از شبکه فاضلاب بازسازی شده و برای مابقی شبکه حدود ۱۴ همت اعتبار نیاز است.
تصفیهخانه چادگان بزودی بهره برداری میشود
اکبری درباره آخرین وضعیت پروژه تصفیهخانه فاضلاب چادگان گفت: این تصفیه خانه با بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهرهبرداری است. تنها بخش تجهیزاتی آن به دلیل واردات تجهیزات با تأخیر مواجه شده که نصب آن کمتر از یک ماه زمان میبرد و امید است در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: تصفیهخانههای پیشرفته شهر اصفهان، هرند و فولادشهر نیز در دستور کار قرار دارند و تصفیهخانه فولادشهر سال گذشته وارد مدار آزمایشی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تأکید کرد: آب اصفهان کاملاً مطابق استانداردهای شیمیایی و میکروبی سازمان استاندارد ایران است و مرکز بهداشت استان استفاده از دستگاههای تصفیه خانگی را توصیه نمیکند زیرا این دستگاهها املاح مفید را کاهش میدهند و گاهی خود به منبع آلودگی تبدیل میشوند.
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