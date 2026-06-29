توسعه مترو تهران با فعالیت همزمان ۳۰ کارگاه عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، باتوجه به راه اندازی ایستگاه های بدنه اصلی خطوط هفتگانه مترو تهران و به‌رغم افزایش قابل توجه هزینه های پروژه های عمرانی اما به موجب تمهیدات و برنامه ریزی های صورت گرفته طی سال های اخیر، تعداد پروژه های مرتبط با توسعه شبکه مترو پایتخت نه تنها کاهش نیافته بلکه به تعبیری روند صعودی نیز به خود گرفته است.

این امر خصوصا با آغاز عملیات اجرایی ۴ خط جدید مترو و همچنین تداوم عملیات تکمیل یا ساخت ایستگاه ها و تونل های مربوط به بخش های توسعه ای خطوط در حال بهره برداری موجود، مصداق عینی پیدا کرده است.

به طور مشخص در زمینه طرح های توسعه ای خطوط هفتگانه، پروژه هایی از قبیل توسعه شرقی خط ۲ از ایستگاه فرهنگسرا تا پردیس مسافری شرق با ۲ ایستگاه سرخه حصار و پایانه جدید شرق فعال هستند که البته این پروژه مسیری ۴ کیلومتری را شامل می شود. در همین زمینه پروژه توسعه غربی خط ۴ مترو نیز بزودی با فعال سازی کارگاه احداث ایستگاه آیت الله کاشانی از سر گرفته می شود؛ مسیری ۴ کیلومتری که البته در انتها به ایستگاه میدان چهارباغ ختم خواهد شد.

پیشرفت توسعه جنوبی خط ۶ مترو

در خط ۶ مترو، تونل مسیر ۱۰ کیلومتری بخش توسعه جنوبی این خط ساخته شده و ایستگاه میدان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در منطقه شهرری در مرحله نازک کاری و تجهیز قرار دارد.۲ ایستگاه دیگر بخش توسعه جنوبی خط ۶ شامل ایستگاه های ابن بابویه و صفائیه هم دارای کارگاه های فعال هستند.

از خط ۶ خبر دیگر آنکه مسیر دسترسی به ایستگاه تقاطعی ۱۷ شهریور از این خط در ماه های پیش رو به بهره برداری رسیده و کارگاه این پروژه هم کاملا فعال است. در خط ۷ پروژه توسعه شمال غربی خط مذکور با ۲ کارگاه فعال پیگیری می شود تا یک مسیر ۵ کیلومتری با ۲ ایستگاه چهار دیواری و میدان دانشگاه آزاد ساخته شوند.

فاز دوم تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴

در کنار پروژه های مربوط به احداث تونل ها و ایستگاهای بخش های توسعه ای، دو پروژه مهم فاز دوم تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ و احداث فاز نخست پایانه آزادگان در خط ۳ پیگیری می شوند که جزو طرح های مهم برای بهبود کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و افزایش سطح کیفی بهره برداری از خطوط مورد نظر به شمار می آیند.

افزایش کارگاه‌های فعال در خطوط ۸ تا ۱۱

اما در خطوط جدید شبکه مترو تهران هم تعداد کارگاه های فعال طی یک سال گذشته افزایش تصاعدی داشته است. در خط ۸ کارگاه های بوستان ولایت و بیهقی تملک اراضی شده و عملیات اجرایی در آنها عملاً شروع شده است.

در خط ۹ کارگاه های دولت آباد و چیتگر به مرحله آغاز عملیات ساخت تونل های اصلی و یا تونل های دسترسی نزدیک شده اند و عنقریب باید منتظر شروع عملیات حفاری تونل ها در این خط و از دو جبهه کاری باشیم.

در خط ۱۰ غیر از کارگاه های دریاچه شهدای خلیج فارس و جنت آباد که دستگاه های حفار مکانیزه در آنها مشغول حفاری و احداث تونل هستند، کارگاه های میدان کتاب، اشرفی اصفهانی، سردار جنگل، شهدای کن، میدان اتریش، دهکده المپیک، بلوار کاشان (موج)، میدان ساحل و میدان پژوهش هم فعال هستند.

در خط ۱۱ نیز کارگاه جنب بیمارستان کودکان حکیم فعال است و به این ترتیب می توان گفت توسعه شبکه مترو پایتخت با قریب به ۳۰ کارگاه فعال پیگیری می شود که به این لحاظ می توان گفت یکی از دوره های پرمشغله در خصوص ساخت تونل ها، ایستگاه ها، پایانه ها و پارکینگ های خطوط مختلف مترو را پیش رو داریم.