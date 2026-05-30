سارا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به رغم باور عموم جامعه در خصوص وفور منابع آبی در سال جاری به دلیل بهبود بارندگی در سال گذشته نسبت به چند سال اخیر، متاسفانه همچنان میزان بارندگی‌ها و ذخیره سد زاینده‌رود نسبت به میانگین بلند مدت، کاهشی بوده و میزان تقاضای آب در بخش هایی مانند کشاورزی، صنعت و . . . به شدت افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: باید توجه داشت که رهاسازی آب رودخانه زاینده‌رود برای کشاورزی، ذخیره سد را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأمین آب شرب پایدار در سال جاری، نیازمند بارندگی‌های مؤثر پاییزی خواهد بود.

احتمال افت فشار آب در تابستان امسال وجود دارد

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان تصریح کرد: از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌های تامین انرژی در سال جاری به دلیل وقوع شرایط جنگی کشور، احتمال می رود به دلیل وقوع قطعی برق در برخی منابع تامین، مشکل افت فشار در برخی مناطق استان حادث شود.

احمدی با اشاره به محدودیت‌های تأمین انرژی به دلیل شرایط خاص کشور، خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برای مقابله با این چالش، ۹ دستگاه دیزل ژنراتور به ارزش ۶۰ میلیارد تومان خریداری کرده و ظرفیت تولید برق خود را از ۲۶ هزار کیلووات به ۲۸ هزار و ۳۱۰ کیلووات افزایش داده است. خرید ۱۱ دستگاه دیزل ژنراتور دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

آماده‌باش آبفای اصفهان برای کاهش چالش‌های تامین آب

وی ادامه داد: به هر حال آبفای استان با همکاری شرکت آب منطقه ای اصفهان در تلاش است تا نسبت به تامین و حفظ نیازهای آبی استان به ویژه در بخش شرب، چالش های تامین آب را به حداقل ممکن رساند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان افزود: این مجموعه با بهره‌گیری از سامانه‌های تله متری و تله کنترل یکی از بزرگ‌ترین و بهترین زیرساخت های مدیریت شبکه توزیع آب را در سطح کشور داراست تا از طریق آن نسبت به مدیریت فشار و توزیع عادلانه آب در سطح استان اقدام کند.

ادامه اصفهان منهای ۲۰ با شعار جدید در سال جاری

احمدی از ادامه پویش موفق سال گذشته خبر داد و گفت: پویش «اصفهان منهای ۲۰» با شعار جدید در سال جاری نیز اجرا می‌شود با این تفاوت که شعار آن به « ۲۰ لیتر مصرف کمتر، تاب آوری بیشتر» تغییر یافته است.

وی با بیان اینکه امید است با همکاری مردم بتوانیم تاب آوری جامعه را به ویژه در شرایط حساس کنونی افزایش دهیم، اضافه کرد: هدف این پویش کاهش سرانه مصرف آب از ۱۷۰ به ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدید میدانی از مشترکان پرمصرف، شناسایی دلایل مصرف بالا و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی خبر داد و گفت: نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف (بالای الگو) نیز در حال اجرا است و حداقل ۴۰۰ کنتور با قطر بالا در سال جاری تعویض خواهد شد.

فعالیت مروجین بهینه‌سازی مصرف آب آغاز شد

احمدی خاطرنشان کرد: گروه‌های مروجین بهینه‌سازی مصرف آب از ابتدای خردادماه فعالیت خود را در محلات، مترو و مساجد اصفهان آغاز کرده‌اند تا علاوه بر ارائه راهکارهای مدیریت مصرف، در صورت مشاهده موارد رعایت نکردن رفتارهای صحیح مصرف مانند شست و شوی حیاط یا ماشین با شیلنگ آب یا سرریز کولر در خیابان، موارد را تذکر می دهند.

وی گفت: همشهریان هم در صورت مشاهده مواردی از این دست می توانند با تماس با شماره ۱۲۲ و اطلاع رسانی آن، ما را در پیشبرد اهداف یاری کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان همچنین به اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: طرحی برای شناسایی الگوهای رفتاری مصرف آب خانگی با حضور کارشناسان آبفا و اساتید دانشگاه در حال اجراست.

از طرح‌های نوآورانه در حوزه بهینه‌سازی مصرف آب استقبال می‌کنیم

به گفته احمدی، همچنین طرح «بررسی الگوریتم‌های تخمین‌گر حالت برای پیش‌بینی و اصلاح داده‌های دبی و فشار شبکه آب» با همکاری دانشگاه اصفهان به نتایج مثبتی رسیده است.

وی تأکید کرد: شرکت آبفا از هرگونه طرح نوآورانه دانشگاهی و نخبگانی در حوزه بهینه‌سازی مصرف آب استقبال می‌کند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آبفای استان اصفهان به ابلاغیه جدید آب و فاضلاب کشور اشاره کرد و گفت: مشترکینی که مصرفشان زیر الگو باشد و در فصل گرم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنند، ۲۰ درصد تخفیف آب‌بها دریافت خواهند کرد. این تخفیف برای کسانی که با نصب لوازم کاهنده مصرف خود را ۳۰ درصد کاهش دهند، به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.