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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

نشست مسئولان برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با عراقچی

نشست مسئولان برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با عراقچی

مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نشستی با وزیر خارجه، گزارشی از اقدامات اجرایی و هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری این مراسم ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نشستی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش هایی از آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی و برای میزبانی از هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی و برگزاری باشکوه این مراسم ملی و بین‌المللی ارائه کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست، ضمن اشاره به ضرورت تداوم هماهنگی‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه شایسته‌تر آیین وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب، بر آمادگی کامل وزارت امور خارجه برای انجام مسئولیت‌های محوله در حوزه‌های سیاسی، تشریفاتی و رسانه‌ای تاکید کرد.

کد مطلب 6872295
زهرا علیدادی

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