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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

گرمسار برای بدرقه رهبر شهید آماده شد؛ همه دستگاه‌ها پای کار

گرمسار برای بدرقه رهبر شهید آماده شد؛ همه دستگاه‌ها پای کار

گرمسار- فرماندار گرمسار از آغاز ثبت‌نام داوطلبان برای حضور در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای اعزام کاروان‌ها به تهران فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در گرمسار به میزبانی فرمانداری ضمن گرامی داشت مقام آن شهید عزیز بیان کرد: میزبان اصلی مراسم وداع، تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ملت ایران هستند.

هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که مسئولیت وی با اشاره به تشکیل ستادهای ملی، استانی و شهرستانی، خواستار هم‌افزایی حداکثری همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، تشکل‌های مردمی و آحاد شهروندان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حماسه شد.

فرماندار گرمسار بیان کرد: کمیته‌های مختلف اجرایی، از جمله کمیته‌های حمل‌ونقل، اسکان، امداد و درمان، امنیت، خدمات شهری، تبلیغات و فضاسازی، پشتیبانی و اعزام مردمی، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

فرماندار گرمسار، با تأکید بر لزوم آمادگی کامل همه دستگاه‌ها، از جمله شهرداری‌ها، هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی، سپاه، آموزش و پرورش و اداره میراث فرهنگی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی برای تأمین نیازهای لجستیکی، اسکان زائران، خدمات‌رسانی به مشایعت‌ کنندگان و تأمین امنیت و نظم عمومی شد.

همتی همچنین بر ضرورت سیاه‌پوش کردن شهر، نصب تصاویر رهبر شهید و فضاسازی محیطی متناسب با شأن این مناسبت تاریخی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق شهرستان در برگزاری مراسم مذهبی و ملی، از جمله ایام محرم و سالروز رحلت امام راحل (ره)، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، موکب‌داران، روحانیت، سپاه و بسیج در این مراسم تأکید ورزید.

فرماندار گرمسار همچنین از پیگیری‌های صورت گرفته برای تأمین قطار با ظرفیت بالا و همچنین هماهنگی با دانشگاه‌ها و مراکز اقامتی برای اسکان بخشی از مشایعت‌کنندگان خبر داد و گفت: از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با ثبت‌نام از طریق سپاه و آمادگی برای حضور در کاروان‌های خودرویی، در این بدرقه تاریخی مشارکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6872323

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