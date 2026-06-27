به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در گرمسار به میزبانی فرمانداری ضمن گرامی داشت مقام آن شهید عزیز بیان کرد: میزبان اصلی مراسم وداع، تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ملت ایران هستند.

هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که مسئولیت وی با اشاره به تشکیل ستادهای ملی، استانی و شهرستانی، خواستار هم‌افزایی حداکثری همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، تشکل‌های مردمی و آحاد شهروندان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حماسه شد.

فرماندار گرمسار بیان کرد: کمیته‌های مختلف اجرایی، از جمله کمیته‌های حمل‌ونقل، اسکان، امداد و درمان، امنیت، خدمات شهری، تبلیغات و فضاسازی، پشتیبانی و اعزام مردمی، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

فرماندار گرمسار، با تأکید بر لزوم آمادگی کامل همه دستگاه‌ها، از جمله شهرداری‌ها، هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی، سپاه، آموزش و پرورش و اداره میراث فرهنگی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی برای تأمین نیازهای لجستیکی، اسکان زائران، خدمات‌رسانی به مشایعت‌ کنندگان و تأمین امنیت و نظم عمومی شد.

همتی همچنین بر ضرورت سیاه‌پوش کردن شهر، نصب تصاویر رهبر شهید و فضاسازی محیطی متناسب با شأن این مناسبت تاریخی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق شهرستان در برگزاری مراسم مذهبی و ملی، از جمله ایام محرم و سالروز رحلت امام راحل (ره)، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، موکب‌داران، روحانیت، سپاه و بسیج در این مراسم تأکید ورزید.

فرماندار گرمسار همچنین از پیگیری‌های صورت گرفته برای تأمین قطار با ظرفیت بالا و همچنین هماهنگی با دانشگاه‌ها و مراکز اقامتی برای اسکان بخشی از مشایعت‌کنندگان خبر داد و گفت: از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با ثبت‌نام از طریق سپاه و آمادگی برای حضور در کاروان‌های خودرویی، در این بدرقه تاریخی مشارکت فعال داشته باشند.