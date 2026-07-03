امام جمعه گرمسار: «اخلاص رهبر شهید» رمز عزت و حضور میلیونی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به اهمیت تقوای الهی بیان کرد: هر کس شهادت می خواهد می بایست رعایت تقوا را داشته باشد زیرا بدون تقوا کسی به قرب الهی نمی رسد.

وی با بیان اینکه ویژگی مشترک شهدای ما تقوا است، افزود: مردم کشورمان در حال وداع با کسی است که ویژگی بزرگش تقوا بود.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه کسی از بین ما رفته که در اعلا درجات بهشت حضور دارد، گفت: امروز نه تنها امام و رهبر بلکه پدر ما و بلکه جان این ملت تشییع می شود.

آرامی رهبر شهید را چشم و چراغ ملت و آزادیخواهان جهان دانست و ابراز کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ما بهتر از جان بود.

وی با بیان اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با شکوه خاصی برگزار شده است، افزود: این حضور باشکوه نماد قدرشناسی ملت ایران اسلامی است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در اخلاص و ایمان زبانزد بودند، گفت: ایشان دلسوز ایران اسلامی و انقلاب بودند.

آرامی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی نعمتی بی بدیل برای مردم ما بودند، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز رهرو و ادامه دهنده راه رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهند بود.

وی با بیان اینکه ما آنطور که باید قدردان نعمت رهبر شهید انقلاب اسلامی نبودیم، افزود: اگر حرف ایشان را به درستی گوش می دادیم امروز در جایگاه متفاوتی بودیم که به آن قله می توانستیم بنامیم.