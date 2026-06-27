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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

آغاز نام نویسی کتب درسی پایه‌های ورودی در هرمزگان

آغاز نام نویسی کتب درسی پایه‌های ورودی در هرمزگان

بندرعباس-معاون پژوهش، برنامه‌ریزی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: نام نویسی کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه‌های ورودی اول دبستان، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم، از فردا در هرمزگان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری‌ مهر، حسن جراره در این خصوص اظهار کرد: نام نویسی کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه‌های ورودی اول دبستان، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم، از فردا در هرمزگان آغاز می‌شود.

وی افزود: نام نویسی تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و مدارس باید نام دانش آموزان را پیش از ثبت نام کتاب، در سامانه سیدا ثبت کنند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان برای نام نویسی می‌توانند به سامانه‌های فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir و my.medu.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6872347

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