به گزارش خبرگزاری‌ مهر، حسن جراره در این خصوص اظهار کرد: نام نویسی کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه‌های ورودی اول دبستان، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم، از فردا در هرمزگان آغاز می‌شود.

وی افزود: نام نویسی تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و مدارس باید نام دانش آموزان را پیش از ثبت نام کتاب، در سامانه سیدا ثبت کنند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان برای نام نویسی می‌توانند به سامانه‌های فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir و my.medu.ir مراجعه کنند.