به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جراره معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان اظهار کرد: نام نویسی کتب درسی تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و تاکنون ۸۷ درصد از دانش آموزان برای دریافت کتاب نام نویسی کرده‌اند.

وی افزود: مدارس باید نام دانش آموزان را پیش از نام نویسی کتاب، در سامانه سیدا ثبت کنند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان افزود: دانش آموزان برای نام نویسی می‌توانند به سامانه‌های فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir و یا my.medu.ir مراجعه کنند.

جراره گفت: قیمت پشت جلد کتاب تعیین کننده است و والدین از پرداخت هزینه اضافی خودداری کنند.