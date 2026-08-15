به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جراره معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان اظهار کرد: نام نویسی کتب درسی تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و تاکنون ۸۷ درصد از دانش آموزان برای دریافت کتاب نام نویسی کردهاند.
وی افزود: مدارس باید نام دانش آموزان را پیش از نام نویسی کتاب، در سامانه سیدا ثبت کنند.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان افزود: دانش آموزان برای نام نویسی میتوانند به سامانههای فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir و یا my.medu.ir مراجعه کنند.
جراره گفت: قیمت پشت جلد کتاب تعیین کننده است و والدین از پرداخت هزینه اضافی خودداری کنند.
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