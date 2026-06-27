مخالفت شورای شهر بیرجند با مصوبه تغییر کاربری اراضی زعفرانیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای شهر بیرجند که با حضور شهردار برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این که هفته آینده مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد برگزار می شود، بر اساس پیشنهاد اعضای شورای بیرجند، هفته آینده توسط شهرداری در میدان شهید سلیمانی(میدان فرودگاه) موکبی برای ارائه خدمات به کسانی که برای شرکت در این مراسم به مشهد می روند، ایجاد شود.

وی با اشاره به این که در جلسه فردای ستاد برگزاری مراسم رهبر شهید خراسان جنوبی تصمیم گیری در خصوص برنامه های مورد نظر خواهد شد، افزود: همچنین به شهرداری پیشنهاد شده است که در صورت امکان در مشهد هم موکبی در این خصوص توسط شهرداری ایجاد شود و درصورت تصمیم گیری در ستاد استان برای مشارکت دستگاه ها در اعزام مردم به مشهد، شهرداری هم با اختصاص اتوبوس در این خصوص همکاری کند.

در ادامه این جلسه عضو کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گزارشی در خصوص جلسه کمیته فنی طرح تفصیلی بیرجند در زمینه مصوبه تغییر کاربری حدود ۶۰ هزار متر مربع از سایت ۳۷ هکتاری زعفرانیه بیرجند ارائه و تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته این کمیته که به عنوان نماینده شورا در آن شرکت کرده بودم، موضوع تصویب تغییر کاربری ۶۰هزار متر مربع از زمین های سایت ۳۷ هکتاری زعفرانیه بیرجند با هدف ایجاد مجتمع تجاری مورد بررسی قرار گرفت تا در این اراضی مجموعه تجاری که متعلق به خارج از استان است، احداث شود.

فرید فروزانفر با بیان این که نماینده شهرداری در این جلسه حضور نداشت، افزود: در این جلسه اعلام شد که با حضور استاندار این موضوع مصوب شده است و مشاور طرح تفضیلی بیرجند هم طرح خود را در این خصوص برای بررسی توسط اعضای کمیته فنی ارائه کرد.

ابهامات اراضی

فروزانفر با اشاره به این که مرکز تحقیقات مسکن ساختمان که بررسی طرح مطالعات گسل زلزله در این اراضی را برعهده دارد، افزود: این مرکز اعلام کرده که انجام هر اقدامی در زمین های مورد نظر منوط به تصویب طرح مطالعات این گسل است.

به گفته وی، با توجه به این که هنوز طرح مطالعات مورد نظر مصوب نشده است، اعضای این کمیته اجرای این طرح را متوقف کردند، اما در ادامه جلسه اعلام شد که این موضوع برای بررسی به کمیسیون ماده پنج ارسال می شود چون به لحاظ قانونی موضوع تغییر کاربری این اراضی مصوب شده است.

وی تاکید کرد: با این وجود نظر خود را در مخالفت با این مصوبه اعلام کردیم و زمانی که از مشاور این طرح درباره اراضی که برای ایجاد فضای آموزشی پیش بینی شده است، سئوال شد، پاسخی در این زمینه نداشت.

رئیس شورا شهر بیرجند هم در ادامه گفت: باید از سوی اعضای شورای با استاندار در این باره مکاتبه و رونوشت آن هم برای دستگاه های مربوط ارسال شود.

حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد تصریح کرد: همچنین باید با شورای عالی معماری و شهرسازی کشور هم مکاتبه شود و یکی از اعضای شورای برای انجام پیگیری لازم در این خصوص به تهران برود.

وی همچنین از خبرنگاران حاضر در این جلسه خواست که این موضوع را به خوبی برای مردم اطلاع رسانی کنند.

خطر پنهان مصوبه

شهردار بیرجند هم در این باره گفت: بحث عمده شهرداری و شورا این است که اراضی مورد نظر بر روی گسل قراردارد و واگذاری این زمین ها در آینده سبب به خطر افتادن جان مردم خواهد شد.

مهدی بهترین خاطرنشان کرد: از شهرداری به عنوان بهره بردار خواسته شده است که نظر خود را در این مورد ارائه کند که ما با انجام این کار مخالف هستیم.

یکی از اعضای شورا هم در این باره گفت: با راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در بیرجند هر روز صدها میلیون تومان از پول استان از آن خارج می شود و با راه اندازی این مجتمع تجاری در اراضی زعفرانیه، حدود ۳۵ درصد از کسبه بیکار خواهند شد.

مرتضی یزدانشناس افزود: باید انجام این کار بر اساس کار کارشناسی انجام شود و در صورت نیاز به انجام آن، فعالان اقتصادی خراسان جنوبی آن را انجام دهند.

اعضای شورای شهر بیرجند در ادامه خواستار مکاتبه با استاندار و ارسال رونوشت آن برای شورای تامین استان و همچنین دیدار فوری با استاندار با حضور شهردار شدند.

عدم رعایت شئونات اسلامی

در جلسه امروز شورای بیرجند یکی از اعضای با اشاره به اعتراض مردم مبنی بر رعایت نشدن شئونات اسلامی توسط عوامل کافی شاپ موجود در میدان آیت الله خامنه ای که مکان آن متعلق به شهرداری است، گفت: با وجود این که تذکر لازم در گذشته در این زمینه داده شده است، باز هم تغییری در رفتار عواملی که در این کافی شاپ به مردم خدمات ارائه می کنند، ایجاد نشده است.

حجت الاسلام محمد مهدی درخشی با ارائه چند عکس در این زمینه افزود: با توجه به این که موضوع مورد نظر به فرمانده انتظامی استان هم منعکس شده و همچنین تذکر کتبی قبلی، باید قرار داد مربوط لغو شود و این در صورتی است که شهرداری از درآمد خود در این زمینه بگذرد و به جای آن ایستگاه صلواتی یا مرکز فرهنگی در این محل ایجاد شود.

شهردار بیرجند با بیان این که سرمایه گذار این کافی شاپ از اداره اماکن انتظامی استان برای ادامه فعالیت خود، نامه ای گرفته و تاکنون اماکن در این مورد با شهرداری مکاتبه نکرده است، گفت: با توجه به قرار داد موجود از فعالیت این کافی شاپ نمی توانیم جلوگیری کنیم.

بهترین خاطرنشان کرد: سرمایه گذار در این خصوص وظیفه نگهداری فضای مورد نظر را هم برعهده دارد.

اعضای شورای شهر بیرجند برای تصمیم گیری در این باره در جلسه آینده، خواستار ارسال قرار داد شهرداری با این سرمایه گذار به شورا شدند.