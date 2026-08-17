۳۷ هکتار زعفرانیه در دوراهی؛ پای گسل و آینده بیرجند در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه موضوع تغییر کاربری ۳۷ هکتار از اراضی زعفرانیه در شورای اسلامی شهر بیرجند مطرح شد و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند برای چندمین بار با تغییر کاربری این اراضی از فضای سبز به مسکونی که در کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار به تصویب رسیده است، مخالفت کردند.

در این جلسه که قرار بود با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرمانداری بیرجند برگزار شود، تنها مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی حضور پیدا کرد.

اعضای شورا و شهردار بیرجند این تصمیم را مغایر با برنامه‌ریزی بلندمدت شهری و مواردی چون قرار گرفتن این زمین‌ها بر روی گسل فعال، مشکل روان‌آب‌ها، ترافیک و نیازهای آتی شهر دانستند.

عضو هیئت علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه بیرجند نیز در قالب تماس تلفنی نظر خود را درباره این موضوع بیان کرد.

محمدمهدی خطیب اظهار کرد: سال ۸۴ استانداری از ما درخواست کرد که مطالعاتی در زمینه گسل‌های فعال بیرجند را با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری انجام دهیم که در نتیجه آن گسل‌های فعال شهر بیرجند مشخص شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های بعد در همان جاهایی که گسل فعال است، فرهنگسرا ساخته شد، تصریح کرد: سال ۹۳ نیز مطالعات مربوط به اراضی پادگان ۰۴ را برای راه و شهرسازی انجام دادیم که در قالب آن حریم گسل‌ها مشخص شد.

خطیب ادامه داد: با توجه به اینکه این اراضی بر روی گسل فعال قرار دارند، تنها برای کاربری‌های بدون سقف، ورزشی و فضای سبز مناسب هستند، چون بر روی گسل فعال نباید هیچ سازه‌ای احداث شود و کسانی که در این زمینه تصمیم می‌گیرند، در صورت وقوع اتفاقی در این خصوص باید پاسخگو باشند.

طرح‌های جامع و تفصیلی برای اجراست، نه تغییر کاربری تدریجی

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند با انتقاد از روند تغییر کاربری اراضی دارای کاربری‌های مشخص در طرح‌های شهری گفت: اگر طرح جامع و طرح تفصیلی برای شهر تدوین می‌شود، باید مبنای عمل و تصمیم‌گیری قرار گیرد و نمی‌توان کاربری‌هایی مانند فضای سبز، خدمات شهری، مذهبی، فرهنگی و اداری را در طرح‌ها مشخص کرد و سپس به مرور زمان و با عناوین مختلف، این اراضی را تغییر داد.

رضا حسنی‌صفت با بیان اینکه فضای سبز بخشی از زیرساخت و سرمایه عمومی شهر است، اظهار کرد: فضای سبز را نمی‌توان به بهانه‌هایی مانند مولدسازی به کاربری‌های دیگر تبدیل کرد و درآمدزایی از شهر نباید سبب از بین بردن فضاهای تنفسی و عمومی شهر شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است در نقطه‌ای فضای سبز، خدمات شهری یا کاربری مشخصی ایجاد شود، باید همان کاربری حفظ شود، زیرا در زمان وقوع بحران‌هایی مانند زلزله، فضاهای باز و ایمن برای شهر اهمیت حیاتی خواهد داشت.

این عضو شورا گفت: نمی‌توان امروز به دلیل کمبود زمین، فضای سبز را به مسکونی یا تجاری تبدیل کرد و فردا که شهرک شکل گرفت، اعلام کرد مدرسه، فضای خدماتی یا فضای سبز مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی نسبت به چگونگی تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵ انتقاد کرد و افزود: اگر کاربری یک زمین بر اساس قوانین و استانداردهای شهری مشخص شده است، تغییر آن باید با دلایل کارشناسی و در راستای منافع عمومی انجام شود، نه اینکه هر جا کمبود زمین یا درآمد وجود داشت، از اراضی پیش‌بینی‌شده برای فضای سبز کاسته شود.

مخالفت با الحاق اراضی زعفرانیه از ابتدا

شهردار بیرجند در ادامه گفت: مخالفت شهرداری با الحاق اولیه این اراضی و همچنین تغییر کاربری ثانویه آن، موضوع جدیدی نیست و از ابتدا مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده‌ایم.

مهدی بهترین تصریح کرد: در زمان معاونت عمرانی و مدیرکل قبلی راه و شهرسازی استان نیز امضایم به عنوان مخالفت با الحاق اولیه این اراضی ثبت شده و شهرداری در ادامه نیز با تغییر کاربری ثانویه این اراضی مخالف بوده است.

مهم‌ترین دلایل مخالفت

شهردار بیرجند سه موضوع گسل، ترافیک و روان‌آب‌ها را از مهم‌ترین دلایل مخالفت شهرداری با توسعه و تغییر کاربری این محدوده عنوان کرد و یادآور شد: یکی از موضوعاتی که کمتر در این خصوص مورد توجه قرار گرفته، مسئله روان‌آب‌هاست.

وی با هشدار نسبت به تبعات بی‌توجهی به مسیر طبیعی روان‌آب در آینده گفت: ممکن است امروز مشکلی مشاهده نشود، اما در زمان بارندگی شدید، شهر با مشکلات جدی در این منطقه مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع روان‌آب‌های این محدوده در جلسات مختلف مطرح شده و هر بار اعلام شده که برای آن مشاور گرفته خواهد شد و مطالعات انجام می‌شود، اما این مسئله همچنان نیازمند تعیین تکلیف جدی است.

بهترین با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گفت: طرح تفصیلی شهر بیرجند در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شد، اما در نامه‌ای که از تهران به اداره‌کل راه و شهرسازی استان ارسال شده، تأکید بر این است که تا زمان بررسی و تعیین تکلیف موضوع گسل، در این محدوده اقدامی انجام نشود.

وی با اشاره به اینکه با وجود این تأکید، تغییر کاربری در محدوده مورد نظر قبل از انجام مطالعات لازم انجام شده است، خواستار توجه جدی به الزامات ایمنی و مطالعات مربوط به گسل شد.

شهردار بیرجند با تأکید بر اینکه تصمیمات شهر باید با نگاه بلندمدت انجام شود، ادامه داد: امضای مسئولان و تصمیماتی که امروز درباره شهر گرفته می‌شود، برای آینده باقی خواهد ماند و باید منافع شهروندان را برای ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده در نظر گرفت.

برگشت بیش از ۵۰ هکتار فضای سبز به شهر

در ادامه این نشست، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به تغییر کاربری‌های انجام‌شده در اراضی شهر گفت: در محدوده مورد بحث، تغییر کاربری حدود ۳۷ هکتار از فضای سبز به مسکونی مطرح است و در کنار آن، تغییر کاربری حدود ۲۱ هکتار دیگر نیز از کاربری فضای سبز به کارگاهی در همان محدوده مطرح شده که در مجموع بیش از ۵۰ هکتار از اراضی دارای کاربری فضای سبز را شامل می‌شود.

ویدا ناصری افزود: مطالبه مردم و شورای شهر این است که مشخص شود در مقابل این میزان از فضای سبزی که تغییر کاربری پیدا کرده، چه میزان فضای سبز جدید برای شهر در نظر گرفته خواهد شد؟

وی خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: اگر امکان واگذاری زمین برای جبران این میزان فضای سبز وجود دارد، مجموعه شورا و شهرداری آمادگی دارد اقدامات و مصوبات لازم را در این خصوص انجام دهد.

پیش‌بینی بخش قابل توجهی از اراضی برای کاربری‌های عمومی و خدماتی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به جزئیات طرح مورد بحث، گفت: مطالعات طرح پس از طی مراحل قانونی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل استناد خواهد بود.

میرمحمد مودی با بیان اینکه مطالعات مربوط به این محدوده با هدف تأمین نیازهای مختلف شهر انجام شده است، گفت: در این طرح، موضوع تأمین فضاهای عمومی با اولویت مورد توجه قرار گرفته و قرار نیست تمام اراضی به کاربری مسکونی اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: حدود ۲۱ درصد از اراضی مورد نظر، یعنی حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار مترمربع از این محدوده برای پارکینگ که نیاز عمومی مردم است، پیش‌بینی شده است.

مودی همچنین از پیش‌بینی فضاهایی با کاربری گردشگری، تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر فضاهای عمومی خبر داد و افزود: حدود ۱۱ هزار مترمربع از اراضی به کاربری گردشگری و تأسیسات و تجهیزات شهری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به سهم کاربری‌های فرهنگی و مذهبی نیز گفت: حدود ۳۶ هزار مترمربع برای کاربری فرهنگی و حدود ۵۰۰ مترمربع برای کاربری مذهبی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین از پیش‌بینی حدود ۱۰.۵ هکتار فضای سبز در این محدوده خبر داد و افزود: علاوه بر فضای سبز، حدود ۱۰ هزار مترمربع با کاربری ورزشی نیز در نظر گرفته شده و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع هم برای کاربری آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره کاربری تجاری در این اراضی گفت: حدود ۴۵ هزار مترمربع از اراضی هم برای کاربری تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وجود سایر ظرفیت‌های خدماتی در اطراف این محدوده گفت: در فاصله حدود ۳۰۰ متری، ظرفیت‌هایی از جمله فضای آموزشی و خدماتی وجود دارد و در طراحی کاربری‌ها تلاش شده است تا نیازهای مختلف مردم این محله در نظر گرفته شود.

مودی با تأکید بر اینکه تصمیم نهایی باید در چارچوب فرآیند قانونی شهرسازی اتخاذ شود، یادآور شد: مصوبات و مطالعات پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری قابل استناد است.

وی در ادامه با اشاره به سهم کاربری مسکونی در این اراضی گفت: کاربری مسکونی در کنار سایر کاربری‌ها پیش‌بینی شده و مجموع سهم تجاری نیز حدود ۲۰ درصد است.

مودی تأکید کرد که اداره‌کل راه و شهرسازی آماده تحویل زمین به شهرداری برای ایجاد فضای سبز است.

مخالفت شورا و شهرداری با پیشنهاد تأمین پارکینگ مجتمع تجاری هلال

در ادامه این جلسه، موضوع احداث مجتمع تجاری هلال مطرح شد و رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با بیان اینکه سال‌ها است به دلیل تأمین نشدن پارکینگ و تغییر کاربری در این مجتمع، شهرداری به آن پایان کار نمی‌دهد، گفت: مدیرکل دفتر شهرداری‌های استانداری نیز با مکاتبه با شورا اعلام کرده است که خریداران واحدهای تجاری این مجتمع به مراجع قضایی در این خصوص شکایت کرده‌اند؛ لذا ضرورت دارد که این مشکل هرچه زودتر حل شود.

حجت‌الاسلام مهدی عبدالرزاق‌نژاد با توجه به حضور خود در تهران و برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این زمینه، خواستار ارسال پیشنهادات اعضای شورا برای حل این مشکل شد.

وی افزود: در این جلسه هلال احمر پیشنهاد کرد که شهرداری پارکینگ این مجتمع را تأمین کند و در عوض جریمه مورد نظر در این خصوص با تصویب شورا از هلال احمر گرفته شود و زمین پیش‌بینی‌شده برای تأمین پارکینگ نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد.

در ادامه تعدادی از اعضای شورا در مخالفت با این موضوع نظر خود را بیان کردند و شهردار بیرجند در این زمینه گفت: برای حل این موضوع باید به صورت‌جلسه سال گذشته با قیمت روز عمل شود و هلال احمر باید خود پارکینگ مورد نیاز را تأمین کند.