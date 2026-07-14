واگذاری تصمیم گیری برای تعیین تکلیف دو پرونده به شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند دوشنبه شب در جلسه علنی شورا، برای چندمین بار به بررسی موضوع فعالیت کافه مستقر در باغ شهرداری به دنبال گلایه‌ها و مطالبات مردمی درباره رعایت نشدن شئونات اسلامی در آن پرداختند و در ادامه این جلسه بر لزوم رعایت کامل ضوابط و ارزش‌های فرهنگی درآن تأکید کردند و در نهایت تصمیم‌گیری درباره تمدید قرارداد این مجموعه با توجه به تعهد سرمایه گذار مربوط به دادستانی در چارچوب قوانین و مقررات موجود به شهرداری واگذار کردند.

تعهد رعایت شئونات اسلامی

در این جلسه نامه سرمایه گذار در این خصوص قرائت شد.

وی در این نامه با اشاره به اینکه مسئولیت سرمایه‌گذاری، نگهداری، تعمیرات، نظافت مجموعه و پرداخت اجاره‌بهای غرفه را بر عهده دارد، با پذیرش مسئولیت اتفاقات انجام شده، اعلام کرد در مراجع قضایی و انتظامی تعهد داده است که با نظارت بیشتر از تکرار هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری کند تا شئونات اسلامی در آن را به طور کامل رعایت شود.

شهردار بیرجند هم با تشریح جزئیات قرارداد این مجموعه اظهار کرد: قرارداد کافه در قالب سرمایه‌گذاری و بر اساس مجوزهای قانونی منعقد شده و تجهیزات، سازه‌ها و اموال داخل مجموعه متعلق به سرمایه‌گذار است و همچنین بر اساس قرارداد، نگهداری شبانه‌روزی مجموعه و دو بازارچه‌ مستقر در این محدوده بر عهده سرمایه‌گذار است.

مهدی بهترین با اشاره به موضوع مطرح‌شده در جلسه گذشته شورا در خصوص عدم رعایت شئونات اسلامی در این کافه گفت: پس از طرح این مسئله، تذکرات لازم به سرمایه‌گذار داده شد و با توجه به حساسیت اعضای شورای اسلامی شهر ، وی در دادستانی و پلیس اماکن نیروی انتظامی تعهد کتبی مبنی بر رعایت کامل شئونات اسلامی و جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، انعقاد و تمدید قراردادهای سرمایه‌گذاری از اختیارات شهرداری است و برای این موضوع نیازی به اخذ مصوبه جدید از شورا وجود ندارد.

در ادامه این جلسه، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند پیشنهاد داد نمادی با عنوان «مشت گره‌کرده» در میدان امام خامنه‌ای نصب شود.

شهردار بیرجند هم در ادمه گزارشی از اقدامات شهرداری در ایام تشییع پیکر مطهررهبر شهید ارائه کرد.

دستور بعدی جلسه شورا در خصوص مشکلات موجود بین شهرداری و شرکت تعاونی فاز۴ مسکن شهرداری بیرجند بود.

با وجود این که در حدود شش جلسه گذشته شورای شهر بیرجند این موضوع در راستای در خواست هیئت مدیره این شرکت بررسی شده بود، امروز دوشنبه یک بار دیگر با حضور شهردار بیرجند، شهردار منطقه دو بیرجند و دیگر مسئولان مربوط در شهرداری و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فاز ۴ شهرداری مطرح و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا شهرداری بیرجند بر طبق روالی که در این زمینه وجود دارد و در گذشته با عقد قرار داد با شرکت تعاونی مسکن دادگستری و دیگر شرکت های تعاونی مسکن انجام شده، برای مشارکت در انجام این کار بر اساس قرار داد منعقد شده دو قطعه زمین یکی در خیابان نصر به مساحت دو هزار و ۲۱۴متر مربع و قطعه دیگر به مساحت دو هزار و ۳۳۰ مترمربع با هدف ساخت واحدهای مسکونی برای ۲۰۰ نفر از پرسنل شهرداری بیرجند کرده است که بعد از گذشت یک سال و نیم با توجه به الزام شهرداری در این خصوص، در تاریخ دو تیر ماه سال جاری به این شرکت تعاونی مسکن زمین های مورد نظر تحویل شده است .

در راستای انجام این کار برای صدور پروانه ساخت و دیگر مراحل مورد نظر بین شهرداری بیرجند و هیئت مدیره این شرکت تعاونی مشکلاتی به وجود آمده است.

از طرفی دیگر تعدادی از اعضا هم اقدام به فروش امتیاز زمین های خود با اطلاع و یا بدون آگاهی هیئت مدیره کرده اند که این در حالی است که آنها حق انجام آن را نداشته اند و به گفته شهردار بیرجند ۷۰ نفر از اعضای این شرکت تعاونی با مکاتبه با شهرداری، خواستار تغییر هیئت مدیره آن شده اند.

حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در این زمینه گفت: موضوع مورد نظر در راستای مکاتبه هیئت مدیره این شرکت تعاونی با شورا در حدود شش جلسه شورا و کمیسیون های حقوقی و خدمات مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است اما تاکنون منجر به نتیجه مناسبی نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند در این خصوص گفت: سیاست شورا و شهرداری از ابتدا، خانه‌دار کردن کارکنان، کارگران و پرسنل شهرداری بوده است و بر همین اساس مقرر شد زمینی از سوی شهرداری در اختیاراین تعاونی قرار گیرد تا اعضا بتوانند به‌صورت مشارکتی نسبت به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند.

فرید فروزانفرتصریح کرد: زمین های مورد نظر از طریق مزایده و در قالب قرارداد به تعاونی واگذار شده و پس از آن نیز مراحل تهیه نقشه‌ انجام شد.

چالش ها

وی با بیان این که بخشی از اقدامات اجرایی پروژه پیش رفته و برخی بلوک‌ها در مرحله صدور پروانه ساختمانی قرار دارند، افزود: پس از واگذاری زمین به تعاونی، موضوع های از جمله تغییر مصوبات، تعرفه‌های جدید عوارض ساختمانی و برخی مسائل حقوقی، روند اجرای پروژه را با چالش مواجه کرده و این موضوع در کمیسیون های خدمات شهری وحقوقی شورا مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون نتیجه مطلوب و راهکار نهایی برای رفع مشکلات حاصل نشده و پروژه با کندی و توقف مواجه شده است.

فروزانفر با اشاره به آثار این وقفه در اجرای پروژه تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ میلیارد تومان از سرمایه اعضای تعاونی در حساب تعاونی باقی مانده است، اما به دلیل صادر نشدن پروانه‌های ساختمانی، امکان هزینه‌کرد این منابع وجود ندارد و ادامه این وضعیت می‌تواند موجب وارد شدن ضرر به اعضای تعاونی شود.

وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی همه‌جانبه مشکلات پروژه عنوان کرد و گفت: با حضور اعضای تعاونی، مدیران شهرداری و اعضای شورا، تمامی مسائل و موانع موجود به‌صورت دقیق در این جلسه بررسی می شود تا با ارائه پیشنهادها و اتخاذ تصمیمات لازم، روند اجرای پروژه دوباره آغاز شود.

وی بیان کرد: امید است با همکاری شورای شهر و شهرداری، مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

شهردار بیرجند در این باره گفت: با توجه به فروش غیرقانونی امتیاز برخی واحدها، در حال حاضر ذی‌نفعان پروژه از کارکنان شهرداری به اشخاصی خارج از مجموعه تغییر کرده‌اند و تا زمانی که وضعیت این نقل‌وانتقالات مشخص نشود، شهرداری مستند قانونی برای اعمال هرگونه تخفیف یا حمایت از پروژه در اختیار ندارد.

مهدی بهترین خاطرنشان کرد: صدور هرگونه مصوبه در خصوص درخواست‌های تعاونی، پیش از تعیین تکلیف وضعیت حقوقی پروژه، از نظر شهرداری قابل تأیید نیست.

در انتقادات

رئیس هیئت‌مدیره تعاونی مسکن فاز ۴ کارکنان شهرداری بیرجند با رد برخی انتقادها نسبت به عملکرد این تعاونی، تأکید کرد که تمامی اقدامات انجام‌شده در چارچوب قرارداد منعقدشده با شهرداری بوده و هیئت‌مدیره از مفاد قرارداد تخطی نکرده است.

حسن خسروی با بیان اینکه پس از ابلاغ آغاز عملیات اجرایی، مطابق قرارداد باید زمین ظرف ۱۰ روز تحویل تعاونی می‌شد، یاد آور شد: تحویل زمین بیش از یک سال و نیم به طول انجامید و همین موضوع موجب تأخیر در روند اجرای پروژه شد.

وی ادامه داد: پس از طی مراحل کنترل فنی، تأیید نقشه‌ها از سوی واحد شهرسازی و نظام مهندسی و پرداخت هزینه‌های مربوط، پرونده به مرحله صدور فیش درآمد رسید و از نظر تعاونی، فرآیند قانونی آن طی شده است؛ بنابراین طرح دوباره برخی ایرادها برای تعاونی قابل قبول نیست.

رئیس هیئت‌مدیره تعاونی مسکن فاز ۴ کارکنان شهرداری در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده درباره خرید و فروش امتیاز واحدها نیز گفت: اگر هیئت‌مدیره مرتکب تخلفی شده یا واگذاری غیرقانونی انجام داده است، مستندات آن ارائه شود. تاکنون هیچ سندی مبنی بر اینکه هیئت‌مدیره در خرید و فروش امتیازها دخالت داشته ، ارائه نشده است.

وی با اشاره به اینکه برخی معاملات احتمالی ارتباطی به هیئت‌مدیره ندارد، افزود: هیئت مدیره تعاونی مسئول اقدامات شخصی اعضا نیست و نباید تخلفات احتمالی افراد به حساب هیئت‌مدیره نوشته شود.

خسروی درباره متراژ واحدهای مسکونی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعضای تعاونی که آورده مالی خود را پرداخت کرده‌اند، خواستار احداث واحدهایی با متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع هستند و معتقدند واحدهای ۷۰ یا ۷۵ متری پاسخگوی نیاز خانواده‌های آنان نخواهد بود.

تعهد تامین واحد مسکونی

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی تعاونی، خانه‌دار کردن کارکنان شهرداری است، تصریح کرد: تعاونی متعهد است برای تمامی اعضای واجد شرایط واحد مسکونی تأمین کند و در صورت عمل نکردن به تعهدات، شهرداری مطابق قرارداد اختیار برخورد قانونی را دارد.

رئیس هیئت‌مدیره این تعاونی مسکن در ادامه با انتقاد از برخی گزارش‌ها و مکاتبات مطرح‌شده درباره پروژه گفت: بسیاری از مطالب عنوان‌شده فاقد مستندات کافی است و برخی از اطلاعات ارائه‌شده به شهردار نیز با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

وی همچنین درباره نامه منتسب به تعدادی از اعضای تعاونی مبنی بر درخواست تغییر هیئت‌مدیره اظهار کرد: تعدادی از امضاکنندگان این نامه حتی آورده مالی برای پروژه نداشته‌اند و تعاونی مستنداتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد برخی اعضا مدعی شده‌اند امضای آنان با اطلاع کامل اخذ نشده است.

وی همچنین خواستار برگزاری نشست مشترک میان شورای شهر، شهرداری و تعاونی شد و ابراز امیدواری کرد با گفت‌وگو و تعامل، مشکلات موجود برطرف و پروژه مسکن کارکنان شهرداری به سرانجام برسد.

در ادامه دیگر افراد حاضر در این جلسه نظرات خود را بیان کردند و در پایان رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی درباره این پرونده، اظهار کرد: با توجه به اینکه این موضوع در جلسات مختلف شورا، کمیسیون‌ها و نشست‌های مشترک با مسئولان شهرداری و اعضای تعاونی مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه‌های طرفین نیز شنیده شده است، ادامه روند تصمیم‌گیری در چارچوب قرارداد و ضوابط قانونی بر عهده شهرداری خواهد بود.

حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد تصریح کرد: بر این اساس، شهرداری بیرجند با در نظر گرفتن مفاد قرارداد، مقررات قانونی و مصالح کارکنان شهرداری، درباره ادامه روند اجرای پروژه و نحوه رفع مشکلات موجود با تعاونی تصمیم‌گیری خواهدکرد.