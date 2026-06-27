به گزارش خبرنگار مهر، سید نصر الدین صالحی عصر شنبه در ویژه برنامه آزادسازی زندانیان که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها و حمایت از زندانیان واجد شرایط تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد با استناد به فرمایشات رهبر شهید انقلاب در سال گذشته، بر لزوم تلاش مضاعف برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد و گفت: رتبه استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۳ از لحاظ اعطای تأسیسات ارفاقی به زندانیان و کمک به آزادسازی آنها، رتبه یازدهم کشوری بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ که البته آمار آن هنوز اعلام نشده، این رتبه به پنج یا زیر پنج ارتقاء یابد.

صالحی همچنین اعلام کرد: در ایام جنگ رمضان، تعداد ۸۷۸ نفر از زندانیان به مرخصی اعزام شدند که این اقدام نیز در راستای اهداف حمایتی و کاهش تنش‌های روانی ناشی از حبس و شرایط جنگ صورت گرفت.

در این مراسم حمیدرضا حیدری مدیرکل زندانهای چهارمحال و بختیاری نیز با تجلیل از زحمات مقامات قضایی به جهت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و اعطاء ارفاقات قانونی به زندانیان اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته امروز شاهد آزادی تعداد ۱۷۱نفر از زندانیان جرائم غیر عمد و محکومان مالی هستیم که تعداد ۲۱ نفر از این افراد با کمکهای مردمی ستاد دیه استان، انجمن حمایت از زندانیان و صندوق نیکوکاری امام موسی کاظم(ع) از بند حبس رهایی می یابند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته توسط دادستان کل کشور از رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی مرکز استان به جهت انجام اقدامات مدبرانه برای کاهش جمعیت کیفری زندانها و تعیین تکلیف زندانیان تجلیل شد و انشاالله امسال نیز شاهد کسب رتبه برتر استان در این حوزه باشیم.

گفتنی است در حاشیه برگزاری این ویژه برنامه، سالن اجتماعات ۴۰۰ نفره در زندان مرکزی شهرکرد با هدف اجرای برنامه‌های فرهنگی و اصلاحی برای زندانیان افتتاح گردید.