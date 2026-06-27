شهیدی: رسیدگی به مطالبات خانواده شهدای جنگ رمضان اولویت‌ بنیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی عصر شنبه در مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان با بیان اینکه خانوادههای شهدا جایگاه ویژهای در جامعه دارند، اظهار کرد: خدمت به این عزیزان وظیفهای ارزشمند و مسئولیتی مهم برای بنیاد شهید و همه دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان با صبر و بردباری خود در سالهای پس از شهادت عزیزانشان، نقش بزرگی در حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت داشتهاند و تکریم آنان کمترین اقدامی است که میتوان در برابر این همه فداکاری انجام داد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مسائل و مشکلات خانوادههای شهدا تصریح کرد: پیگیری مطالبات این عزیزان در حوزههای مختلف، بهویژه موضوع مسکن و مسائل معیشتی، از برنامههای مهم بنیاد شهید است.
شهیدی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای موجود، روند رسیدگی به دغدغههای خانوادههای شهدا و ایثارگران با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: خانوادههای شهدا الگوهای صبر، مقاومت و فداکاری هستند و باید از ظرفیتهای معنوی و فرهنگی آنان برای تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی بهره گرفت.
این مراسم با هدف تجلیل از خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام برگزار شد و در آن بر ضرورت استمرار حمایت از خانوادههای شهدا و پاسداشت رشادتهای رزمندگان اسلام تأکید شد.
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