به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر شنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان که با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای دینی، ملی و اخلاقی است و جامعه اسلامی همواره مدیون ایثار و فداکاری این عزیزان خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: شهدای جنگ رمضان با نثار جان خود در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های نظام اسلامی گام برداشتند و حماسه‌ای ماندگار از ایثار و مقاومت خلق کردند.

امام جمعه سنندج بیان کرد: خانواده‌های این شهدا نیز پس از شهادت عزیزان خود، با صبر، استقامت و بردباری، مسیر آنان را ادامه دادند و نقش مهمی در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایفا کردند.

ماموستا رستمی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه عنوان کرد: برگزاری مراسم‌های تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا اقدامی ارزشمند برای پاسداشت فرهنگ مقاومت و انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل‌های آینده است.

وی ادامه داد: شهدا متعلق به همه مردم هستند و حفظ نام و یاد آنان وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان با حضور امام جمعه سنندج، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، نماینده حوزه ولی‌فقیه در بنیاد شهید و جمعی از خانواده‌های شهدا در سالن جلسات بنیاد شهید برگزار شد.

در پایان این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان، لوح یادبود به خانواده‌های معظم شهدا اهدا شد.