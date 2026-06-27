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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

امام جمعه سنندج: خانواده‌های شهدای جنگ رمضان نماد صبر و ایستادگی هستند

امام جمعه سنندج: خانواده‌های شهدای جنگ رمضان نماد صبر و ایستادگی هستند

سنندج- امام جمعه سنندج گفت: خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان با صبر، فداکاری و تحمل سختی‌ها، سرمایه‌های معنوی جامعه و نماد ایستادگی در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر شنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان که با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای دینی، ملی و اخلاقی است و جامعه اسلامی همواره مدیون ایثار و فداکاری این عزیزان خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: شهدای جنگ رمضان با نثار جان خود در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های نظام اسلامی گام برداشتند و حماسه‌ای ماندگار از ایثار و مقاومت خلق کردند.

امام جمعه سنندج بیان کرد: خانواده‌های این شهدا نیز پس از شهادت عزیزان خود، با صبر، استقامت و بردباری، مسیر آنان را ادامه دادند و نقش مهمی در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایفا کردند.

ماموستا رستمی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه عنوان کرد: برگزاری مراسم‌های تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا اقدامی ارزشمند برای پاسداشت فرهنگ مقاومت و انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل‌های آینده است.

وی ادامه داد: شهدا متعلق به همه مردم هستند و حفظ نام و یاد آنان وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان با حضور امام جمعه سنندج، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، نماینده حوزه ولی‌فقیه در بنیاد شهید و جمعی از خانواده‌های شهدا در سالن جلسات بنیاد شهید برگزار شد.

در پایان این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان، لوح یادبود به خانواده‌های معظم شهدا اهدا شد.

کد مطلب 6872414

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