به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا الهی سرشت در مسجد روستای قزلجه ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید و شهدای گرانقدر اقتدار و شهدای جنگ رمضان و گردان تخریب، اظهار داشت: با بررسی عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، می‌توان سه رکن اصلیِ «رهبری پیامبرگونه امام راحل و رهبر شهید»، «ایمان و اراده قوی ملت» و «وحدت و انسجام آحاد جامعه» را عامل اصلی پیروزی و بقای انقلاب دانست.

وی با اشاره به ضرورت حفظ این سه رکن برای تداوم مسیر انقلاب افزود: همان‌طور که در آموزه‌های دینی و آیات قرآنی نیز تأکید شده است، در مواجهه با دشمن، پایبندی به یاد خدا و پایداری، کلید رستگاری است، تصمیات نهایی شرایط جنگی تنها در چارچوب تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری صورت خواهد پذیرفت و هیچ مسئولی خارج از این اراده، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.

فرماندار ایجرود در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات دستگاه های اجرایی در سطح استان و شهرستان ایجرود در دوره جنگ و بعد آن ایام اشاره کرد و گفت: در این مدت، تمام تلاش مسئولین خدمتگزار بر این بوده است که برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود تا خللی در روند جاری زندگی مردم ایجاد نشود. این اقدامات همگی در راستای تحقق هدف مشترکی است که همانا حفظ وحدت و انسجام ملی به‌عنوان راهبردی برای شکست جهان استکبار است.

الهی سرشت با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام میان مردم و مسئولین، مهم‌ترین راهبرد برای پیروزی بر توطئه‌های دشمنان است، گفت: تمامی اقدامات مسئولین در مسیر اهداف کلان نظام و در ذیل فرامین مقام معظم رهبری تعریف می‌شود.

وی با تأکید بر استمرار حضور آگاهانه مردم در صحنه ها و حضور پر شور مردم مومن و بصیر در مراسم تشییع قائد امت تصریح کرد: جهانیان باید بدانند ملت ایران لحظه‌ای از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. به فضل الهی و با هوشیاری مردم، پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی که به دست مردم عزیز سپرده شده است، با اقتدار تا ظهور امام عصر (عج) برافراشته باقی خواهد ماند.