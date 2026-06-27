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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

آفت ملخ در اراضی چهاردانگه ساری مهار شد

آفت ملخ در اراضی چهاردانگه ساری مهار شد

ساری- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از اجرای عملیات گسترده کنترل آفت ملخ در بخش چهاردانگه خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، ۲۳۰ هکتار از کانون‌های آلوده تحت پوشش سمپاشی قرار گرفت.

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برنامه‌های مقابله با آفات در شهرستان ساری اظهار کرد: پس از شناسایی کانون‌های تجمع ملخ در بخش چهاردانگه، عملیات کنترل این آفت در روستاهای ایول، ارا و دیگر نقاط آلوده با بهره‌گیری از دستگاه سمپاش ULV اجرا شد.

وی افزود: برای انجام این عملیات، ۸۰ لیتر سم سومیتیون مصرف شد و در مجموع ۲۳۰ هکتار از عرصه‌های آلوده تحت پوشش اقدامات کنترلی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه پایش مستمر مناطق مستعد در دستور کار کارشناسان این مدیریت قرار دارد، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی به‌صورت منظم انجام می‌شود تا در صورت مشاهده هرگونه کانون جدید، عملیات مبارزه بدون وقفه آغاز شود.

علوی هدف از اجرای این برنامه را جلوگیری از گسترش آفت و پیشگیری از خسارت به مزارع، باغ‌ها و پوشش گیاهی منطقه عنوان کرد و گفت: روند رصد و کنترل آفات در نقاط مستعد شهرستان تا رفع کامل خطر ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6872487

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