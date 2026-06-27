  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

منتظری: ۱۰ هزار فقره پرونده در دیوان عالی کشور مختومه شده است

منتظری: ۱۰ هزار فقره پرونده در دیوان عالی کشور مختومه شده است

رئیس دیوان عالی کشور با قدردانی از عملکرد مثبت شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: از مجموع شعب دیوان آمار پرونده‌های مختومه ۴۵ شعبه بیشتر از تعداد پرونده‌های وارده بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با تسلیت شهادت امام زین العابدین (ع) به حدیثی از آن حضرت اشاره و تصریح کرد: ما اَکَلْتُ بِقِرابَتی بِرَسُولِ اللّه ِ شَیْئا قَطُّ. امام سجاد علیه السلام فرمود: هیچگاه به دلیل انتساب به پیامبر خدا(ص) چـیزی نخــوردم «و از آبروی آن بزرگوار به سود خود استفاده نکردم».

رئیس دیوان عالی کشور افزود: امروز به نقلی روز شهادت حضرت سیدالساجدین امام زین العابدین(ع) و آغاز اسارت خاندان عصمت و طهارت از سرزمین کربلا است؛ حقیقتا همانگونه که در حدیث وارد شده است، مصیبت حضرت سیدالشهدا بزرگترین مصیبت‌ها در دنیاست، مصیبتی که تصور آن برای انسان سخت و جانکاه است، اما اهل بیت امام و بازماندگان ایشان صحنه‌های دلخراش کربلا را به چشم دیدند.

منتظری گفت: حضرت زینب(س) نماد صبر و شکیبایی و بانویی بزرگ و مصیب زده‌ای بود که توانست حماسه حسینی را برای همیشه ماندگار سازد، نقش ایشان علاوه بر محافظت از امام سجاد(ع) و اطفال و اسرای کربلا، تلاش در رساندن پیام سیدالشهدا(ع) برای طول تاریخ بوده است.

وی توضیحاتی پیرامون رخدادهای ورود اسرا به شام، برخورد یزید با سر مقدس امام(ع) در حضور اسیران و خطبه‌خوانی حضرت زینب(س)، پرداخت و گفت: نقل شده بعد از شهادت اباعبد الله الحسین(ع) لشکر ابن زیاد، حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) و دیگر اسرای اهل بیت را به کاخ ابن زیاد و نزد او بردند، ابن زیاد شروع به سخن گفتن کرد و به حضرت زینب(س) گفت: «کَیْفَ رَأَیْتِ صُنْعَ اللَّهِ بِأَخِیکِ وَ أَهْلِ بَیْتِکِ: عمل خدا با برادرت و اهل بیتت را چگونه دیدی؟» حضرت زینب(س) با صلابت تمام در پاسخ فرمود: «مَا رَأَیْتُ إِلَّا جَمِیلًا: من جز زیبایی چیزی ندیدم».

رئیس دیوان عالی کشور افزود: ان شاء الله خداوند به برکت عزاداری‌های مردم مشکلات کشور را برطرف و امت و نظام اسلامی را در برابر یزید زمان موفق و پیروز بگرداند و شر جنایتکاران را به خودشان بازگرداند و امیدواریم خداوند ما را از یاران و خونخواهان آن حضرت قرار بدهد.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به برپایی میز خدمت در حاشیه نمازجمعه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم گفت: کار بسیار ارزشمندی بود که با همت همکاران انجام گرفت، راهنمایی افرادی که ذی حق هستند، اما نمی‌توانند حق خود را ثابت کنند و یا بعضا افرادی که بی صبر و کم حوصله بودند و برخورد مناسبی نداشتند موجب رضایتمندی مردم می‌شود، قطعا خداوند به همکارانی که با سعه صدر پاسخگوی مراجعین هستند اجر و پاداش معنوی عنایت می‌فرماید.

وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از عملکرد مثبت شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها افزود: از مجموع شعب دیوان عالی کشور آمار پرونده‌های مختومه ۴۵ شعبه دیوان بیشتر از تعداد پرونده‌های وارده بوده است؛ به طوری که در خرداد ماه سال جاری بیش از ۸ هزار پرونده وارده داشته‌ایم و خوشبختانه تعداد پرونده‌های مختومه بیش از ۱۰ هزار فقره بوده است.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم آسیب شناسی درباره رسیدگی به پرونده‌های خانواده گفت: در رسیدگی و دادرسی پرونده‌های خانواده، طلاق و اختلافات خانوادگی نیازمند ایجاد تحول در ترکیب دادگاه‌ها و قضات هستیم و اقدامات انجام شده باید منتج به نتیجه و برای مردم ملموس باشد.

کد مطلب 6872515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها