به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به روند رسیدگی به خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی در پی جنگ تحمیلی اظهار کرد: فرآیند پرداخت تسهیلات معیشتی به آسیب‌دیدگان آغاز شده و بنیاد مسکن با هدف حمایت و تسریع در جبران خسارت‌های وارده، اقدامات لازم را در این زمینه دنبال می‌کند.

وی افزود: تاکنون هزار و ۶ متقاضی در خصوص خسارت وارده به وسایل منزل به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر مراجعه کرده‌اند که پس از انجام کارشناسی، ارزیابی خسارت، تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات در سامانه، مراحل لازم برای بهره‌مندی از خدمات حمایتی در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: تاکنون برای ۱۸۳ واحد آسیب‌دیده، اعتبار خرید وسایل منزل در سامانه مهراد بنیاد علوی تخصیص داده شده و این افراد می‌توانند با مراجعه به این سامانه از اعتبار اختصاص‌یافته خود استفاده کنند.

برومند، خاطرنشان کرد: متقاضیانی که پرونده آنان تکمیل و در سامانه ثبت شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه مهراد نسبت به استفاده از اعتبار خرید وسایل اقدام کنند.همچنین در صورت داشتن ابهام در مراحل اجرایی از طریق شماره ۱۶۹۷-۰۲۱ (کد شماره ۴) تماس حاصل نمایند.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند بررسی و پیگیری پرونده‌های تشکیل‌شده را با جدیت ادامه می‌دهد تا خدمات حمایتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشمولان ارائه شود.