برومند: خسارت ۵۷۰۰ واحد مسکونی در استان بوشهر ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند شنبه شب در بازدید بازرس کل استان از ستاد بازسازی جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی تیمهای کارشناسی، ارزیابی دقیق خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی ناشی از این جنگ با سرعت در حال انجام است و تاکنون پنج هزار و ۷۵۲ واحد مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه اولویت بنیاد مسکن کاهش دغدغههای مردم در این شرایط سخت است، افزود: تاکنون مرحله نخست پرداخت خسارتها برای پنج هزار و ۶۲۳ واحد آسیبدیده انجام شده و با برنامهریزی صورتگرفته، مابقی واحدهای ارزیابیشده نیز طی چند روز آینده خسارت خود را دریافت خواهند کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تشریح نوع خسارتهای وارده، تصریح کرد: عمده آسیبهای گزارش شده به واحدهای مسکونی شامل شکستگی درب و شیشه بوده است که اقدامات لازم برای جبران آنها در جریان است.
وی در ادامه با اشاره به حمایت ویژه از واحدهای دارای تخریب جدیتر، خاطرنشان کرد: تنها ۶ واحد مسکونی در این حادثه نیازمند مقاومسازی و یا احداث مجدد بودند که برای این موارد، تسهیلات اسکان موقت به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای هر واحد در نظر گرفته شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: پرونده مالکان این ۶ واحد تکمیل و به بانکهای عامل معرفی شده است که با همکاری شبکه بانکی، پرداخت این تسهیلات نیز انجام پذیرفت تا این عزیزان در سریعترین زمان ممکن بتوانند شرایط اسکان خود را تثبیت کنند.
