غلامرضا غدیری هیئت امنای امامزاده صالح الحسنی(ع) کفترود پیربازار رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابن بقعه متبرکه بر اساس تاریخ مکتوب، بالغ بر ۱۲۰۰ سال قدمت دارد، اظهار کرد: از میان بیش از هزار امامزاده در استان گیلان، تنها تعداد محدودی دارای قدمتی بیش از ۱۲۰۰ سال هستند که این امامزاده یکی از آنهاست.

وی با اشاره به سابقه برگزاری آیین‌های عزاداری در این مکان، افزود: بر اساس تاریخ مکتوب و شفاهی موجود، برگزاری مراسم محرم در این امامزاده حدود ۵۰۰ سال قدمت دارد و هر ساله از دومین روز محرم (همزمان با ورود کاروان امام حسین(ع) به کربلا) این حرم سیاه‌پوش می‌شود و تا روز عاشورا، عزاداران از شهرستان‌های حوزه تالاب مرکزی انزلی در این مکان گرد هم می‌آیند.

غدیری با تشریح آیین‌های سنتی این مراسم، تصریح کرد: خانم‌های منطقه با تهیه غذاهای طبخ‌شده یا آماده، از زواران پذیرایی می‌کنند که این رسم از دیرباز در بین مردم رایج بوده و همچنان به صورت خودجوش ادامه دارد. وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر، با گسترش فضای مجازی، گروه‌های عزاداری از گروه‌های کوچک ۲۰ تا ۳۰ نفره به تجمعات بزرگتر تبدیل شده‌اند و امسال حدود ۱۵ هزار نفر در این مراسم حضور یافتند که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

این مسئول فرهنگی با اشاره به کرامات و خواص معنوی این امامزاده، گفت: این بقعه متبرکه همواره محل برآورده شدن حاجات مردم بوده و کرامات جاری دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی افرادی با باورهای غیراسلامی نیز پس از زیارت این مکان، شاهد تغییرات شگرفی در زندگی خود بوده‌اند.

وی به روایتی از یک خانواده غیرمسلمان اشاره کرد که پس از درمان فرزند بیمارش در این مکان، هزینه‌های زیادی را صرف روشنایی حرم کرده است.

غدیری با بیان اینکه یکی از گنجینه‌ های ارزشمند این امامزاده، درختان کهنسال آن است که کارشناسان قدمت برخی را بیش از ۸۶۰ سال تخمین زده‌اند، تصریح کرد: این درختان به‌عنوان گنجینه‌های زیستی منطقه شناخته می‌شوند و با همکاری اوقاف، اقدامات حفاظتی برای آنها انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت حال و هوای هیئت‌های امروزی با گذشته، اظهار کرد: گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی، تأثیرات دوگانه‌ای داشته است؛ از یک سو باعث افزایش مشارکت شده و از سوی دیگر، برخی تشکیک‌ها در مبانی مذهبی را به همراه داشته که ما با تشکیل کمیته‌های تخصصی مانند کمیته زنان و جوانان، سعی در مقابله با این آسیب داریم.

هیئت امنای امامزاده صالح کفترود امامزاده صالح با تأکید بر مردمی بودن تمامی هزینه‌های این مراسم، گفت: بر اساس مبانی فقه شیعه و برای جلوگیری از سیاسی‌شدن مجالس، تلاش کردیم تمامی هزینه‌ها از طریق وجوهات مردمی تأمین شود و هیچگونه بودجه دولتی در این مراسم هزینه نمی‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی این هیئت، افزود: ما هر ساله در اربعین حسینی، راهپیمایی جاماندگان اربعین را از مزار شهدای شهر تا این امامزاده برگزار می‌کنیم که در این مسیر، موکب‌های متعدد مردمی برپا می‌شود همچنین گروه جهادی امامزاده صالح، اقداماتی مانند توزیع هزار پرس غذای گرم در روز عاشورا و کمک به مستمندان منطقه را انجام می‌دهد.

غدیری با اشاره به تعامل با نسل جوان، گفت: کمیته جوانان را تشکیل داده‌ایم و با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نشست‌های پرسش‌وپاسخ، ارتباط مستمر با جوانان داریم. امسال نیز غرفه نقاشی برای کودکان ۱۳ تا ۱۴ سال در حرم برپا شد که با استقبال خوبی مواجه شد.

وی در پایان از برنامه‌های آینده برای احیای بازار فصلی بقعه امامزاده (بازارهای سنتی منطقه) خبر داد و گفت: با تشکیل شورای فرهنگی منطقه و جلسات با بازاریان، برنامه‌ریزی برای احیای این سنت دیرینه انجام شده و امیدواریم از هفته آینده شاهد رونق دوباره این بازار باشیم.