ساختمان 300 ساله حرم برادر امام رضا در بهبان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، امامزاده فضل ابن موسی الکاظم(ع)، یادگاری از سلاله معصومین امام زاده عظیم الشان فضل ابن موسی الکاظم(ع) فرزند بلافصل امام هفتم از معتبرترین و موثق ترین امام زادگان استان است که در کتابهای معتبر از جمله بحارالانوار علامه مجلسی به نام وی اشاره شده است.

در تاریخ آمده این امامزاده که معروف به شاه فضل نیز هست به همراه حضرت معصومه و امامزادگان دیگر به ایران وارد شدند و در ضمن ماجراهایی به شهادت می رسد.

از قدمت ساختمان فعلی حرم این امامزاده عظیم الشأن بیش از 300 سال می گذرد. حرم ایشان دارای گنبد و گلدسته، رواق، شبستان، سالن نماز جماعت، مدرسه علمیه طلاب، کانون قرآن، دفتر تبلیغات و تاسیسات خدماتی است و در دو سال اخیر توسط اداره کل اوقاف استان حرم و گنبد بقعه مورد مرمت و درهای ورودی تعریض شده است.

این بقعه به دلیل کرامات بسیاری که مردم از امامزاده دیده اند همه روزه پذیرای زائرین متعددی از نقاط دور و نزدیک است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان در رابطه با طرح توسعه حرم این امامزاده گفت: در حرم امامزاده فضل گسترده ترین پروژه های عمرانی توسط اداره اوقاف خوزستان اجرا شده، ترمیم گنبد و تعمیرات اساسی رواق و دور ضریح و کتیبه های اسلیمی حرم از جمله فعالیتها به شمار می رود که در ضمن این طرح درهای باشکوه اطراف حرم نیز که فقط یکی از آنها باز بود تعمیر و بازگشایی شده که در حال حاضر چهار درب بزرگ در اطراف حرم آمادگی ورود زائرین را دارد.

حجت الاسلام عبدالرضا حسینی فرد افزود: طرح توسعه امکانات رفاهی و سرویسهای بهداشتی نیز که از مشکلات حرم بود با اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در حال انجام است.

وی از بازسازی و بهسازی بارگاه این امامزاده توسط اداره اوقاف استان خوزستان با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و 450 میلیون ریال از محل کمکهای مردمی و نذورات خبر داد و افزود: از کارهای خوبی که در این بقعه شریف انجام شده تفکیک ساختمان حوزه علمیه بهبهان از بنای حرم بود که باعث ساماندهی و تجدید حیات حوزه علمیه شده و اعتبار مناسبی نیز از سوی اوقاف خوزستان برای ساختمان حوزه اختصاص یافت و هزینه شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان با تاکید بر شان بالای این امامزاده و اینکه وی برادر حضرت امام رضا(ع) بوده و یکی از چهار فرزند امام هفتم(ع) در ایران به شمار می روند، ابراز امیدواری کرد: اجرای پروژه های جدید در حرم این امام زاده و اطلاع رسانی وسیع درباره آن موجب قرار گرفتن این بقعه متبرکه در جایگاه شایسته خود شود.