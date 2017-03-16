سیروان با «برنجان» و «تل شیروان» به استقبال نوروز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این شهرستان از شمال به شهرستان چرداول، از جنوب به شهرستان بدره، از شرق به استان لرستان و از غرب به شهرستان ایلام محدود می شود و دارای دو بخش، چهاردهستان است. فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان حدود ۶۵ کیلومتر است.

تمامی اراضی این شهرستان به صورت دره ای نسبتاً وسیع بین دو رشته کوه «چرمین و لنه» از یک سو و « مانشت و سیوان » از سوی دیگر گسترده شده است که به وسیله رودخانه ی شیروان و چشمه سارهای جانبی آن آبیاری می‌شود.

اقتصاد این شهرستان وابسته به کشاورزی است. علاوه بر دامداری، کشاورزی به هر دو صورت آبی و دیم انجام می شود و محصولات کشاورزی مانند برنج، گندم، جو، گوجه، نخود، عدس، انار، خیار، گرمک و... تولید می شود.

منطقه عرب رودبار یکی از مناطق پر ثمر این شهرستان است که سالانه تولید انار زیادی دارد که به دیگر شهرستان های استان صادر می شود.

رود سیمره نیز از این شهرستان عبور می کند، به علت آبگیری سد سیمره بعضی از روستاهای این شهرستان که در حوضه آبریز سد هستند به زیر آب خواهند رفت.

این منطقه دارای درختان بلوط و کوه های بند این منطقه می توان به قلارنگ، سیروان، ریون، لنه، مانشت و چرمین اشاره کرد.

بیشتر مردم شهرستان سیروان کرد زبان هستند که با لهجه کلهری صحبت می کنند؛ مردم روستاهای عرب رودبار( چم شیر، چم روته و داربلوط) به زبان عربی صحبت می کنند که به تدریج در حال تغییر و جایگزینی با زبان کردی است.

شهرستان سیروان با برخورداری از آثار و ابنیه های تاریخی، جاذبه های طبیعی زیبا با تنوع اقلیمی متفاوت کوه و جنگل، یکی از قطب های مهم و نگین گردشگری استان ایلام و حتی غرب کشور است که درهمه ایام به ویژه تعطیلات نوروزی پذیرای هزاران مسافر و گردشگر داخلی و خارجی است.

تل شیروان

تل شیروان یکی از آثار تاریخی سیروان و چهارمین اثر ثبت شده در آثار ملی ایران است. تل شیروان در کنار رود خانه ی سیروان و در نزدیکی شهر تاریخی سیروان واقع شده است که این اثر مربوط به دوره ماقبل تاریخ عصر حجر یا عصر سنگی است و در لایه های بالایی آن آثاری مربوط به دوره ی ساسانی وجود دارد.

این اثر باستانی به علت ارتفاع و مشرف بودن بر شهر تاریخی سیروان و همچنین آب و های بکر این منطقه یکی از تفرجگاه های ساسانی در فصل بهار بوده است که متاسفانه به علت بی توجهی های مسئولان هنوز مورد کاوش قرار نگرفته و به گردشگران معرفی نشده است.

قلعه وازیل

قلعه وازیل مربوط به دوره ساسانیان است و در شهرستان سیروان، روستای سفیدخانی علیا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۵۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تنگه برنجان

تنگه برنجان در پایین تر از روستای چم شیر منطقه عرب رودبار قرار گرفته که رودخانه سیمره از آن می گذرد.

زیبای ها و جاذبه های این تنگه و همچنین وجود قایق تفریحی در این تنگه این روزها چشم هر گردشگر را به خود خیره کرده است.

امامزاده سیده صورت بانو (س)

بقعه امامزاده سیده صورت بانو (س) در روستای گوراب از توابع شهرستان سیروان بنا شده و فاصله آن تا شهر لومار ۷ کیلومتر است.

امامزاده سیده صورت بانو را به عنوان اولین امامزاده زن در ایلام می توان نام برد. بقعه این امامزاده قدیمی نیست و جدیدا ساخته شده است، زیرا بر اثر تخریب حرم قبلی آن کمتر کسی از وجود این امامزاده خبر داشت و بر اساس روایتی که وجود دارد این امامزاده به خواب یکی از بزرگان محل آمده و از او خواسته تا حرم ایشان را درست کند امامزاده سیده صورت بانو را به عنوان اولین امامزاده زن در ایلام می توان نام برد. بقعه این امامزاده قدیمی نیست و جدیدا ساخته شده است، زیرا بر اثر تخریب حرم قبلی آن کمتر کسی از وجود این امامزاده خبر داشت و بر اساس روایتی که وجود دارد این امامزاده به خواب یکی از بزرگان محل آمده و از او خواسته تا حرم ایشان را درست کند.

بنا به گفته معتمدین این روستا شجره نامه این امامزاده را از قم توسط مراجع ذی صلاح تهیه کرده و اقدام به ساخت بنا برای این بانوی بزرگوار کرده اند.

بارگاه مبارکه این بزرگوار بنابه گفته مطلعین مذهبی استان پس از بارگاه متبرکه حضرت معصومه (س) دومین بارگاهی است که برای یک امامزاده خانم در ایران ساخته شده است و به دلیل کرامات فراوان در بین مردم ایلام خیلی مورد توجه است.

امامزاده عباس (ع) سیروان

امامزاده عباس (ع) ازنوادگان حضرت امام زین العابدین(ع) است که درکنار روستای عباس آباد ومشرف به رودخانه سیروان در۸ کیلومتری غرب لومار واقع گردیده است.

آب وهوای این منطقه معتدل وسرسبزبوده و دارای طبیعتی باصفا وخرم است. سالیانه زائران درگوشه وکناراستان واستان‌های مجاور برای زیارت و عرض ارادت به این مکان مقدس می آیند.

نوسازی ساختمان این امامزاده توسط مدیریت اوقاف وامورخیریه استان ایلام آغازشد و در کنار این امامزاده قبرستانی با قدمت چند صد ساله وجود دارد.

امامزاده سیدعلی(ع)

بقعه امامزاده سید علی (ع) که از امامزادگان با کرامت واقع در استان ایلام است مورد توجه زائرانی از استان ایلام و سایر استانهای همجوار است.

این بقعه متبرکه در بلندی مشرف به شهر لومار و محله درویشان و رودخانه سیمره در شهرستان سیروان واقع شده است و این امامزاده از نوادگان امام سجاد (ع) می‌باشد.

کرامات بسیار ایشان هر روزه دوستداران اهل بیت علیهم السلام را با پای پیاده به این مکان زیارتی می کشاند. فاصله ی بقعه ی متبرکه ی سید علی (ع)از شهر لومار حدود سه کیلومتری است و قبرستانی قدیمی‌ای در اطراف امامزاده قرار گرفته است.