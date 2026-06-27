حجت الاسلام صفوی: وحدت حول محور رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسین صفوی شامگاه شنبه در تجمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: این برهه تاریخی در واقع ادامه ماموریت الهی سلسله انبیاء و اولیاء برای زمینه‌سازی حکومت بقیه‌الله الاعظم است.

وی گفت: این ملت از بدو انقلاب تاکنون در اوج حوادث و امواج بلا و گرداب بحران‌ها و ابتلائات آبدیده شده و صیقل داده شده است تا جایی که رهبر شهید انقلاب فرمود خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد.

امام جمعه موقت رشت به رشد ملت در حوزه آگاهی و عمل اشاره و عنوان کرد: از پیروزی انقلاب بزرگانی همچون آیت‌الله بهشتی این مسیر را به فرمان امام با تحمل هرگونه سختی‌ها و شدائد پیش بردند.

حجت‌الاسلام صفوی تصریح کرد: جریان نفاق همزاد با انقلاب است لذا همزمان با رشد انقلاب و قدرت کنونی، جریان نفاق نیز رشد داشته است و در حال تطابق با شرایط مختلف است.

وی خطاب به مردم تصریح کرد: ملت مبعوث شما تربیت شده امامان هستید و ملتی که امروز مطالبه‌گر شده دیگر هرگز به عقب برنمی‌گردد و هیچگاه مرتجع نخواهد شد لذا پلاکاردهای در دست مردم گویای این بیداری است.

امام جمعه موقت رشت افزود: ملتی که‌ مبعوث است و مطالبه‌گر است حامی خداوند است و پیوندی ناگستنی با امام مسلمین دارد.

حجت‌الاسلام صفوی با اشاره به شاخصه‌های ملت ایران بیان کرد: مردم این مقاومت، شجاعت، ایستادگی و ... را از پدرمان امیر المومنین آموخته‌اند لذا شما فرزندان حیدر هستید.

وی تصریح کرد: قطعا خاتمه صهیونیست‌های افسارگسیخته آدمکش به دستان ملت ایران رقم‌ خواهد خورد.

امام جمعه موقت رشت اضافه کرد: دشمن از سلاح‌های مختلف اعم از غفلت، جهل، اختلاف و ... به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی و دودستگی در بین مردم در راستای نیل به اهداف شوم خویش است.

حجت‌الاسلام صفوی با بیان اینکه وحدت حول محور رهبری است گفت: ما به جز رهبرمان با هیچ احدی عهد اخوت نبسته‌ایم لذا امروز همان جریان نفاق که قرارداد ننگین سراسر ضرر برجام را بر این ملت باشرافت تحمیل کردند به دنبال تغییر رویکرد جنگ در حوزه دیپلماسی هستند.

وی افزود: مذاکره‌کنندگان باید بدانند این مردم هوشمندانه در حال رصد هستند لذا اگر قدمی برخلاف نظر رهبری و مردم تحمیل شود همین ملت مبعوث در برابر شما خواهند ایستاد.

امام جمعه موقت رشت تصریح کرد: به گفته رهبر شهید انقلاب، دشمن بر دستگاه محاسباتی مسئولان حساب باز کرده است لذا هیچ‌وقت از مذاکره با آمریکا نفعی ندیده‌ایم لذا نباید در این بازی تماماً ضرر وارد شویم زیرا دو مرتبه پای همین میز مذاکره متحمل جنگ شدیم.

حجت‌الاسلام صفوی با بیان اینکه دشمن به دنبال نابودی تمدن این ملت است گفت: هدف آمریکا بردگی کل دنیا است زیرا ملت سرافرازی چون ایران که درصدد زمینه‌سازی حکومت جهانی مهدی است زیر بار حرف زور نمی‌رود.

وی در پایان تصریح کرد: ایران ملتی صلح‌طلب است و هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و نیست اما مستکبران عالم‌ که‌ مانع از این صلح‌طلبی هستند باید از میان برداشته شوند.

حجت الاسلام صفوی ادامه داد: در صورت هرگونه تغافل از دشمن باید هزینه سنگینی را متحمل شویم لذا میدان را خالی نکنید تا در راستای زمینه‌سازی ظهور امام گام برداریم.