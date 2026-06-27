https://mehrnews.com/x3crqX ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 6872639 استانها گیلان استانها گیلان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱ قرار رشتی ها در میدان به صد و نوزدهمین شب رسید رشت- در این فیلم، صد و نوزدهمین قرار شبانه رشتی ها در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6872639 کپی شد مطالب مرتبط صد و نوزدهمین حضور لنگرودی ها همزمان با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) مردم رودسر در شب ۱۱۹ نیز پای عهد خود ایستادند دلدادگی مردم «زاهدان» به شب صد و هجدهم رسید قرار یکصد و بیست و یکم رشتوندان در میدان حجت الاسلام صفوی: وحدت حول محور رهبری است تراشیون: نزدیک شدن به قله نیازمند تربیت نسل مبعوث در خانواده است آزادشهر همنوا با موج صد و نوزدهم عزاداران حسینی برچسبها رشت تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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