https://mehrnews.com/x3crqV ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ کد مطلب 6872637 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵ نمایش وفاداری و اقتدار ملی سلماسی ها در حمایت از رهبری ارومیه - در ادامه شب های مقاومت ملی مردم ولایی سلماس نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6872637 کپی شد مطالب مرتبط صد و نوزدهمین حضور لنگرودی ها همزمان با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) دلدادگی مردم «زاهدان» به شب صد و هجدهم رسید حضور حماسی و عاشورایی مردم ارومیه در شب های مقاومت ملی حجت الاسلام صفوی: وحدت حول محور رهبری است مهرگان در ایستگاه صد و نوزدهم؛ تداوم حضور مردمی در خیابانها مردم زابل همچنان در میدان مقاومت برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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