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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵

نمایش وفاداری و اقتدار ملی سلماسی ها در حمایت از رهبری

نمایش وفاداری و اقتدار ملی سلماسی ها در حمایت از رهبری

ارومیه - در ادامه شب های مقاومت ملی مردم ولایی سلماس نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6872637

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