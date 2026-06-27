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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۴

حماسه مردم میاندوآب در موج ۱۱۸ شب های اقتدار ملی در خیابان

حماسه مردم میاندوآب در موج ۱۱۸ شب های اقتدار ملی در خیابان

ارومیه - مردم ولایی میاندوآب شنبه شب نیز در لبیک به ندای رهبری در حمایت از انقلاب اسلامی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6872635

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