https://mehrnews.com/x3crqS ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6872635 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ حماسه مردم میاندوآب در موج ۱۱۸ شب های اقتدار ملی در خیابان ارومیه - مردم ولایی میاندوآب شنبه شب نیز در لبیک به ندای رهبری در حمایت از انقلاب اسلامی در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6872635 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگی مردم «زاهدان» به شب صد و هجدهم رسید آزادشهر همنوا با موج صد و نوزدهم عزاداران حسینی حجت الاسلام صفوی: وحدت حول محور رهبری است صد و نوزدهمین حضور لنگرودی ها همزمان با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) مردم زابل همچنان در میدان مقاومت حضور حماسی و عاشورایی مردم ارومیه در شب های مقاومت ملی عزاداری باشکوه مردم کرمان در اجتماع یکصد و نوزدهم میدان کوثر اجتماع مردم کرمان در شب یکصد و نوزدهم مقاومت ملی برچسبها فرمانداری میاندوآب تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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