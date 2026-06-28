ذخایر دارو پشتوانه امنیت سلامت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بابک رضازاده گفت: در حوزه دارو صرف وجود ذخیره کافی ملاک نیست بلکه کیفیت، قابلیت مصرف و زمان ماندگاری اقلام نیز به همان اندازه اهمیت دارد و باید به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
وی افزود: ذخایر راهبردی دارو بخشی از پشتوانه امنیت سلامت کشور محسوب میشود و لازم است مدیریت این ذخایر به شکلی انجام شود که در شرایط عادی و همچنین مواقع بحران، امکان دسترسی سریع و مطمئن به داروهای مورد نیاز وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نگهداری اقلام دارویی بدون توجه به استانداردهای ماندگاری و چرخه جایگزینی، علاوه بر تحمیل هزینه به نظام سلامت، میتواند در مقاطع حساس کشور چالشهایی در حوزه تأمین ایجاد کند؛ بنابراین بهروزرسانی مستمر ذخایر و کنترل کیفیت باید به عنوان یک اصل اجرایی دنبال شود.
رضازاده با تأکید بر مسئولیتپذیری تأمینکنندگان اظهار کرد: شرکتهایی که در حوزه تأمین ذخایر راهبردی فعالیت میکنند باید نسبت به کیفیت، زمان مصرف و شرایط نگهداری داروها پاسخگو باشند و سازوکارهای نظارتی نیز بهگونهای طراحی شود که از اتلاف منابع جلوگیری شود.
وی افزود: مدیریت ذخایر دارویی، موضوع لجستیکی نیست بلکه بخشی از سیاستگذاری کلان سلامت کشور محسوب میشود و هماهنگی میان سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و نهادهای نظارتی میتواند پایداری بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد کند.
رضازاده یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز موضوع پایداری ذخایر راهبردی، ارتقای نظارت و حفظ کیفیت اقلام دارویی را از جمله موضوعات مهم حوزه سلامت دنبال میکند تا دسترسی مردم به دارو در شرایط مختلف با کمترین اختلال همراه باشد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: هر اقدامی که به کاهش هدررفت منابع، افزایش اطمینان از کیفیت دارو و تقویت امنیت دارویی کشور منجر شود، باید با جدیت مورد حمایت قرار گیرد.
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