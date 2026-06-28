۲۲۶ هزار زائر طی ایام محرم از مرز مهران تردد کردند

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران از مرز مهران اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم تا صبح امروز، بیش از ۲۲۶ هزار زائر از پایانه شهید سلیمانی تردد کرده‌اند.

وی افزود: با آغاز موج بازگشت، هر ساعت بر تعداد زائران افزوده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز این روند صعودی ادامه داشته باشد.

فرماندار مهران با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای بازگشت راحت زائران تصریح کرد: حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس در پایانه مستقر هستند تا زائران را به شهرهای مختلف کشور منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای تردد، خوشبختانه مشکلات چندانی در مرز گزارش نشده است و امیدواریم با ادامه هماهنگی دستگاه‌های مسئول، شاهد بازگشت ایمن و روان تمامی زائران به شهرهای خود باشیم.