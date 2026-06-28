  1. استانها
  2. ایلام
۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۴

۲۲۶ هزار زائر طی ایام محرم از مرز مهران تردد کردند

۲۲۶ هزار زائر طی ایام محرم از مرز مهران تردد کردند

ایلام - فرماندار مهران گفت: ۲۲۶ هزار زائر طی ایام محرم از مرز مهران تردد کرده اند.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران از مرز مهران اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم تا صبح امروز، بیش از ۲۲۶ هزار زائر از پایانه شهید سلیمانی تردد کرده‌اند.

وی افزود: با آغاز موج بازگشت، هر ساعت بر تعداد زائران افزوده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز این روند صعودی ادامه داشته باشد.

فرماندار مهران با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای بازگشت راحت زائران تصریح کرد: حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس در پایانه مستقر هستند تا زائران را به شهرهای مختلف کشور منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای تردد، خوشبختانه مشکلات چندانی در مرز گزارش نشده است و امیدواریم با ادامه هماهنگی دستگاه‌های مسئول، شاهد بازگشت ایمن و روان تمامی زائران به شهرهای خود باشیم.

کد مطلب 6872705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها