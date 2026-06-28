اختصاص ۲ هزار مترمربع زمین در مهران برای احداث موکب زائران قزوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدپور اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر محمد نوذری، استاندار قزوین، ۲ هزار مترمربع زمین در پایانه مرزی مهران برای احداث موکب و زائرسرای استان قزوین اختصاص یافت.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده و گامی مهم در راستای تسهیل خدمت‌رسانی به زائران در ایام اربعین به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین تصریح کرد: موکب احداثی با امکانات مناسب، پذیرای زائران عتبات عالیات در شهر مرزی مهران خواهد بود و فضای لازم برای استراحت و بهره‌مندی از خدمات رفاهی زائران را فراهم می‌کند.

احمدپور خاطرنشان کرد: موافقت‌نامه واگذاری و تحویل این زمین با حضور وی و رحیمی، مدیرکل حوزه استاندار قزوین، در استانداری ایلام به صورت رسمی انجام شد.

