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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

اختصاص ۲ هزار مترمربع زمین در مهران برای احداث موکب زائران قزوینی

اختصاص ۲ هزار مترمربع زمین در مهران برای احداث موکب زائران قزوینی

قزوین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین از اختصاص ۲ هزار مترمربع زمین در پایانه مرزی مهران برای احداث موکب و زائرسرای استان قزوین با پیگیری‌های استاندار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدپور اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر محمد نوذری، استاندار قزوین، ۲ هزار مترمربع زمین در پایانه مرزی مهران برای احداث موکب و زائرسرای استان قزوین اختصاص یافت.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده و گامی مهم در راستای تسهیل خدمت‌رسانی به زائران در ایام اربعین به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین تصریح کرد: موکب احداثی با امکانات مناسب، پذیرای زائران عتبات عالیات در شهر مرزی مهران خواهد بود و فضای لازم برای استراحت و بهره‌مندی از خدمات رفاهی زائران را فراهم می‌کند.

احمدپور خاطرنشان کرد: موافقت‌نامه واگذاری و تحویل این زمین با حضور وی و رحیمی، مدیرکل حوزه استاندار قزوین، در استانداری ایلام به صورت رسمی انجام شد.

کد مطلب 6873029

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