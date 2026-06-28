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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

پیش بینی ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی هرمزگان

پیش بینی ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی هرمزگان

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر امروز ناپایداری جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری در طول روز در دریا با وزش باد و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی این مناطق خودداری شود.

او افزود: دریا کمی مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی با ماندگاری رطوبت نسبی هوا دمای استان تغییر چندانی نخواهد داشت.

کد مطلب 6872737

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